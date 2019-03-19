Son Dakika Haberleri: Şereflikoçhisar'da Öğrencilere Ödülleri Dağıtıldı

Şereflikoçhisar'da Öğrencilere Ödülleri Dağıtıldı

2 saat önce

Şereflikoçhisar'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvalarda dereceye giren öğrenci ve takımlara ödülleri verildi.

Şereflikoçhisar'da Öğrencilere Ödülleri Dağıtıldı, System.String[]
Şereflikoçhisar'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvalarda dereceye giren öğrenci ve takımlara ödülleri verildi.

Şereflikoçhisar Spor Salonu'nda ortaokullar arasında düzenlenen masa tenisi, badminton ve voleybol turnuvalarında sporcular kızlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride mücadele etti.

Dereceye giren takım ve öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Atılgan tarafından ödülleri verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:16 Kaynak: AA

voleybol, Şereflikoçhisar, Güncel
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