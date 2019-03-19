Şereflikoçhisar'da Öğrencilere Ödülleri Dağıtıldı
2 saat önce
Şereflikoçhisar'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvalarda dereceye giren öğrenci ve takımlara ödülleri verildi.
Şereflikoçhisar
'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvalarda dereceye giren öğrenci ve takımlara ödülleri verildi.
Şereflikoçhisar Spor Salonu'nda ortaokullar arasında düzenlenen masa tenisi, badminton ve voleybol
turnuvalarında sporcular kızlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride mücadele etti.
Dereceye giren takım ve öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Atılgan tarafından ödülleri verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:16 Kaynak: AA
Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size
Gazeteci Ahmet Altan, Cumhurbaşkanına Hakaretten Hakim Karşısına Çıktı
Necmettin Kesgin'den Mansur Yavaş Hakkında Yeni Suç Duyurusu
Nike Ağrı'da Fabrika Kuracak! Tam 5 Bin Kişi İşe Alınacak