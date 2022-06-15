Şereflikoçhisar'da sel büyük çaplı hasara neden oldu - Son Dakika
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Şereflikoçhisar'da sel büyük çaplı hasara neden oldu

15.06.2022 12:46

Şereflikoçhisar'da sel büyük çaplı hasara neden oldu Ankara'nın Şeferlikoçhisar ilçesinde dün yaşanan yağış büyük çaplı hasara neden oldu.

Şereflikoçhisar'da sel büyük çaplı hasara neden oldu

ANKARA - Ankara'nın Şeferlikoçhisar ilçesinde dün yaşanan yağış büyük çaplı hasara neden oldu.

Şereflikoçhisar'da dün yağan aşığı yağmur Ankara- Aksaray yolunun kapanmasına neden oldu. Karayolları ekipleri tarafından yol açılırken temizleme çalışmalarına bugün de devam edildi.

Selin en fazla etkili olduğu Çalören Mahallesi'nde dereler üzerindeki köprüler yıkıldı. Sandıklı, Baltalı, Karandere ve Devekovan mahallelerinde de ekili alanlar büyük zarar gördü.

Şereflikoçhisar'da sel büyük çaplı hasara neden oldu
Şereflikoçhisar'da sel büyük çaplı hasara neden oldu
Şereflikoçhisar'da sel büyük çaplı hasara neden oldu
Şereflikoçhisar'da sel büyük çaplı hasara neden oldu
Şereflikoçhisar'da sel büyük çaplı hasara neden oldu
Şereflikoçhisar'da sel büyük çaplı hasara neden oldu
Şereflikoçhisar'da sel büyük çaplı hasara neden oldu
Şereflikoçhisar'da sel büyük çaplı hasara neden oldu
Şereflikoçhisar'da sel büyük çaplı hasara neden oldu
Şereflikoçhisar'da sel büyük çaplı hasara neden oldu
Şereflikoçhisar'da sel büyük çaplı hasara neden oldu

YORUMLAR
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Şereflikoçhisar - Aksaray Karayolu'nda sel Şereflikoçhisar - Aksaray Karayolu'nda sel Erzincan AFAD Müdürlüğü binasına düşen yıldırım hasara neden oldu Erzincan AFAD Müdürlüğü binasına düşen yıldırım hasara neden oldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şereflikoçhisar'da sel büyük çaplı hasara neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şereflikoçhisar'da sel büyük çaplı hasara neden oldu - Son Dakika
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