Şereflikoçhisar'da sel büyük hasara neden oldu - Son Dakika
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Şereflikoçhisar'da sel büyük hasara neden oldu

15.06.2022 21:43
Şereflikoçhisar'da sel büyük hasara neden oldu

Ankara'nın Şeferlikoçhisar ilçesinde dün şiddetli yağmurun ardından meydana gelen sel büyük hasara neden oldu.

Ankara'nın Şeferlikoçhisar ilçesinde dün şiddetli yağmurun ardından meydana gelen sel büyük hasara neden oldu.

Şereflikoçhisar'da dün yağan aşığı yağmur Ankara- Aksaray yolunun kapanmasına neden oldu. Karayolları ekipleri tarafından yol açılırken, temizleme çalışmalarına bugün de devam edildi. Selin en fazla etkili olduğu Çalören Mahallesi'nde dereler üzerindeki köprüler yıkıldı. Sandıklı, Baltalı, Karandere ve Devekovan mahallelerinde de ekili alanlar büyük zarar gördü. - ANKARA

Şereflikoçhisar'da sel büyük hasara neden oldu
Şereflikoçhisar'da sel büyük hasara neden oldu
Şereflikoçhisar'da sel büyük hasara neden oldu
Şereflikoçhisar'da sel büyük hasara neden oldu
Şereflikoçhisar'da sel büyük hasara neden oldu
Şereflikoçhisar'da sel büyük hasara neden oldu
Şereflikoçhisar'da sel büyük hasara neden oldu
YORUMLAR
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şeferlikoçhisar'da Kapanan Karayolunun Açılması İçin Destek Verdiğini Duyurdu Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şeferlikoçhisar'da Kapanan Karayolunun Açılması İçin Destek Verdiğini Duyurdu Etkili sağanak Şereflikoçhisar-Aksaray kara yolunda ulaşımı aksattı Etkili sağanak Şereflikoçhisar-Aksaray kara yolunda ulaşımı aksattı
Kaynak: İHA

Şereflikoçhisar, Aksaray, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şereflikoçhisar'da sel büyük hasara neden oldu - Son Dakika

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