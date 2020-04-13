Şereflikoçhisar'da sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Şereflikoçhisar Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalarda sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada 5 kişiden oluşan ekibin sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyaçlarını karşıladığı belirtildi.

Şereflikoçhisar Belediyesi Başkanı Memiş Çelik aynı yaşam alanlarının paylaşıldığı sokak hayvanlarını sokağa çıkma yasağında ve diğer günlerde unutmadıklarını belirtti.

Şantiye bölgesinde sokak hayvanları için barınak yapım çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Çelik şunları kaydetti:

"Burada hayvanların bakım, barınma ve yiyecek, içecek ihtiyaçları giderilecek. Kovid-19 salgını süresi boyunca hayvanların aç ve susuz kalmaması için ilave tedbirler alarak, veteriner hekimliğimize bağlı ekipler tarafından kesintisiz çalışmalar yapılıyor, ilçenin bir çok noktasında sokak hayvanlarına yiyecek ve su veriliyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında aldığımız önlemler arasında sokak hayvanlarını unutmadık."