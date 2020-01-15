Şereflikoçhisar'da yılbaşından beri 6 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
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Şereflikoçhisar'da yılbaşından beri 6 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

6 saat önce

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, yılbaşından bu yana düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişi, mahkemece tutuklandı.

Şereflikoçhisar'da yılbaşından beri 6 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, System.String[]
ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, yılbaşından bu yana düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişi, mahkemece tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarını takibe aldı. Ekipler, yapılan takibin ardından düzenlenen operasyonlarla Y.E., E.A., K.A., A.S., S.K. ve S.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve taşıtlarında yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Şereflikoçhisar yakınlarındaki Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Adem K.'nın (30) da uyuşturucu kullandığı belirtildi. Cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Adem K.'nın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.


- Ankara
Şereflikoçhisar, Narkotik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:59 Kaynak: DHA
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