Şereflikoçhisar'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 20 Yaralı (2)
46 dakika önce
ULAŞIM AKSADIAnkara- Konya karayolunun Şereflikoçhisar ilçesi mevkisinde Villa Turizm'e ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre durdu.
ULAŞIM AKSADI
Ankara- Konya
karayolunun Şereflikoçhisar
ilçesi mevkisinde Villa Turizm'e ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre durdu. Araçlar uzun kuyruk oluşturdu. Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Çalışmaların tamamlanması ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kazada yaralanan 20 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:05 Kaynak: DHA
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