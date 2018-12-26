Son Dakika Haberleri: Şereflikoçhisar'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 20 Yaralı (2)

Şereflikoçhisar'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 20 Yaralı (2)

2 saat önce

ULAŞIM AKSADIAnkara- Konya karayolunun Şereflikoçhisar ilçesi mevkisinde Villa Turizm'e ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre durdu.

Şereflikoçhisar'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 20 Yaralı (2), System.String[]
ULAŞIM AKSADI

Ankara- Konya karayolunun Şereflikoçhisar ilçesi mevkisinde Villa Turizm'e ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre durdu. Araçlar uzun kuyruk oluşturdu. Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Çalışmaların tamamlanması ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazada yaralanan 20 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:33 Kaynak: DHA

Konya, Şereflikoçhisar, Güncel
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