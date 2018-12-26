Son Dakika Haberleri: Şereflikoçhisar İlçesinde Yolcu Otobüsü Devrildi

Şereflikoçhisar İlçesinde Yolcu Otobüsü Devrildi

31 dakika önce

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Seyfettin T. idaresindeki 33 APJ 32 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Şereflikoçhisar kara yolunun 118. kilometresinde kar yağışının etkisiyle devrildi.

Kazada, otobüsteki 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Şereflikoçhisar'daki hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:28 Kaynak: AA

Ankara, Şereflikoçhisar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş: İki Genel Başkanın Beni İstemesi Önemliydi Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı

DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı Saldırganlar, Aralarında Husumet Bulunan Yaşlı Adamı Döverek Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 06:59:16. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şereflikoçhisar İlçesinde Yolcu Otobüsü Devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]