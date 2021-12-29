Şereflikoçhisar'ın tahinli pidesi tescillendi - Son Dakika

Şereflikoçhisar ilçesinde üretilen tahinli pide, Şereflikoçhisar Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan müracaat sonrasında coğrafi işaret aldı.

Belediye Başkanı Memiş Çelik, yaptığı açıklamada, Şereflikoçhisar tahinli pidesi ve Hacıbekir kavunuyla ilgili coğrafi işaret başvuru çalışmalarının sene başında yapıldığını belirtti.

İlçeyle özdeşleşen ürünlerin markalaşması yönündeki çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirten Çelik, "Uzun süren bir sürecin ardından Şereflikoçhisar tahinli pidesi tescillenerek coğrafi işaretini aldı, ilçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun." dedi.

Tahinli pidenin coğrafi işaret tescilini almasıyla üretimde markalaşma, tanıtım ve reklam çalışmalarının ivme kazanacağına dikkati çeken Çelik, "Şereflikoçhisar tahinli pidesinin coğrafi işaret tescili sayesinde hem üreticilerimiz, hem ilçemiz kazanç sağlayacak hem de tüketicilerimiz doğru ürünlerle buluşabilecekler." diye konuştu.