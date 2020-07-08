Serel Seramik, TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni aldı - Son Dakika

Serel Seramik, TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TSE COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu ile verdikleri güvenli üretim belgesinin, firmalara önemli avantajlar sağladığını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TSE COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu ile verdikleri güvenli üretim belgesinin, firmalara önemli avantajlar sağladığını belirtti.

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Büyükdede, Manisa'da "TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" almaya hak kazanan Serel Seramik fabrikasının belge teslim törenine katıldı.

Bakanlık olarak salgın döneminde atılan adımlarda, önceliğin her zaman emekçiler olduğunu belirten Büyükdede, reel sektördeki paydaşlarla yakın iş birliği yaparak olası mağduriyetlerin önüne geçildiğini söyledi.


Büyükdede, Türkiye'nin 180 milyar dolarlık ihracatının yüzde 90'ından fazlasını sanayi ürünlerinin oluşturduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Kovid-19 ile mücadele etmek, sanayi kuruluşlarımızda çalışanların, ilgili paydaşların sağlığını korumak, üretimde devamlılığı sağlamak için TSE COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu hazırladık. Kılavuzla kuruluşların enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmasını amaçladık. Kılavuzumuz, firmalara salgınla mücadele ederken yol göstermekle kalmadı, aynı zamanda salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan, güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesini de sağladı. Kılavuzda yer alan standartları sağlayan ve süreçlerini buna uygun yürüten işletmelerimize 'Güvenli Üretim Belgesi' verdik. Hazırladığımız kılavuz ve verdiğimiz güvenli üretim belgemiz firmalarımıza önemli avantajlar sağladı."

Serel seramik fabrikasının, süreci kılavuza uygun yürütüp yürütmediğini kontrol ettiklerini anlatan Büyükdede, "Bu kapsamda Matel Hammadde Sanayi ve Ticaret ve Anonim Şirketi Serel Seramik Fabrikası COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandı. Sektöründe ilk TSE çift yıldız belgesini alan kuruluşumuza verdiğimiz güvenli üretim belgesi hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.


Törende Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen ile TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin de konuşma yaptı.

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 18:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Serel Seramik, TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni aldı - Son Dakika Ekonomi
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