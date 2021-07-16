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Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı! - Son Dakika

Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı!

16.07.2021 18:10
Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı!, System.String[]

Londra'da yaşayan ve yaptığı her paylaşımla gündem olan oyuncu Serel Yereli (25), tecavüz açıklamasıyla adından söz ettirdi. İşte Yereli'nin o çıkışı...

İngiltere'de yaşayan oyuncu ve müzisyen Serel Yereli, yaptığı cesur paylaşımlar ve açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Daha önce, "Lezbiyen bir ilişki yaşamak isterdim" diyerek dikkat çeken Yereli, bu kez tecavüz açıklamasıyla çok konuşuldu.

Bikinisiyle poz veren Serel Yereli'ye "Hiç giymesende olurmuş" ve "Biraz edep yahu!" tarzında yapılan yorumlar yapıldı.

Eleştirilere yanıt veren Yereli, "Sinirim kişisel değil. Sinirim bu mantaliteye bu başlıkları yazacak gücü veren tecavüz kültürünün altında hayatları mahvolan binlerce kız çocuğu için" dedi.

'LEZBİYENLİK' ÇIKIŞI ŞAŞIRTTI

Serel Yereli, geçtiğimiz yıllarda bir takipçisinin, "Lezbiyen bir ilişki yaşar mısın?" sorusuna "Yalan yok, isterdim. Ama baya straightim (düz), erkekler dozunda iletişime geçildiğinde iyi yani, sıkıntı yok. Farklıyız biz tabii baya ama onlarda insan sonuçta" cevabını vermişti.

'BAKİRELİK' İTİRAFI

Takipçisinin bakirelik sorununa da cevap veren Serel Yereli, "Evet desem inanacak mısın? sadece soruyorum" ifadelerini kullanmıştı.

SEREL YERELİ KİMDİR?

19 Nisan 1995 tarihinde İzmir, Göztepe'de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Buse Serel Yereli'dır. İngilizce öğretmeni olan annesinin adı Elif Yereli'dir. Eski milli hentbolcu babası Serdar Yereli'nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden ötürü çocukluğu değişik ülkelerde geçmiş. Babasını 16 yaşındayken 2011 yılında ani bir kalp krizi yüzünden kaybetti. Londra'da müzikal oyunculuk eğitimine ortaokul yıllarında başlayan güzel oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer almıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okumaktadır. Şarkı söylemeye 4 yaşında başlamıştır.

Serel Yereli, küçük yaşlarda iken Bilim Çocuk Şenliği kapsamında Uzay Gemisiğı çalışma ile TUBİTAK tarafından ödül almıştır. Anaokulundayken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada "Serel'in Uzay Gemisi" adlı projesi ödül kazanmış.

Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira'nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi. Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil bilmektedir.

Craft Atölye bünyesinde oyunculuk eğitimleri aldı. Daha sonra oyuncu Bahar Kerimoğlu'ndan oyunculuk eğitimi aldı.

Serel Yereli, 2016 yılında "Bodrum Masalı" adlı dizide rol almıştı.

Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı!
Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı!
Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı!
Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı!
Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı!

Serel Yereli, Lezbiyen, Tecavüz, Londra, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı! - Son Dakika Magazin


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