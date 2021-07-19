'Bodrum Masalı' dizisinden sonra oyunculuğa bırakıp, müzik kariyerine ağırlık veren Serel Yereli, paylaştığı fotoğraflarla gündem olmaya devam ediyor. Uzun süredir Londra'da yaşayan oyuncu, Hyde Park'ta çektirdiği fotoğrafları Instagram'da yayınlayarak, takipçilerini ikiye böldü.

Yereli'nin üzerindekilerin bikini mi, iç çamaşırı mı? olduğu tartışması yaşandı. Bir takipçisinin, "Haftaya gelince beraber donlarımızla gezelim aşkım" yorumuna Yereli, "Gel ama artık" karşılığını verdi. Daha sonra gelen yorumlar üzerine Yereli, bir arkadaşıyla yaptığı yazışmayı yayınlarak, "Normalize evden aceleyle çıkarken bikini altı bulamamak" diye yazdı.