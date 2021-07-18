Serel Yereli'den cesur park pozu! Dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı

Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, ilişkiye girmek için yaptıkları mide bulandırdı

Galatasaray tarihinde böyle bir hafta görülmedi! Sarı-kırmızılılar adeta kabusu yaşıyor

Atama sonrası müdüre bu çelengi gönderdiler! Kimin yolladığı ise bilinmiyor

Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan genç oyuncu Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

İLGİNÇ BİKİNİ TARZI

Güzel havaları fırsat bilip parka giden Serel Yereli'nin bikini pozu takipçilerini büyüledi. Yeşilliklere uzanan Yereli'nin güneşin keyfini çıkarırken bikini üstü olarak bandana kullanması ise dikkat çekti.

INSTAGRAM'DA PAYLAŞTI

Parkta verdiği iddialı pozu Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncunun paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Yereli'nin o paylaşımı:

"ÇIPLAK, GİYİNİK CANIM NASIL İSTERSE"

Serel Yereli, geçtiğimiz yıl yayınladığı bir fotoğrafa gelen yorumlardan sonra ayna karşısına geçmiş ve yeni pozlarını yayınlamıştı. Yereli paylaşımına, "Artık tamamen saldım. Zamanında neyden çekinmişim? Sizden korkan sizin gibi olsun! Beğendim koyuyorum; çıplak, giyinik, canım nasıl isterse" yazmıştı.