Serel Yereli'nin park pozu, takipçilerini büyüledi! Bikini üstü yerine bandana tercih etti

Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan genç oyuncu Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.
Güzel havaları fırsat bilip parka giden Serel Yereli'nin bikini pozu takipçilerini büyüledi. Yeşilliklere uzanan Yereli'nin güneşin keyfini çıkarırken bikini üstü olarak bandana kullanması ise dikkat çekti.
Parkta verdiği iddialı pozu Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncunun paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Yereli'nin o paylaşımı:
Serel Yereli, geçtiğimiz yıl yayınladığı bir fotoğrafa gelen yorumlardan sonra ayna karşısına geçmiş ve yeni pozlarını yayınlamıştı. Yereli paylaşımına, "Artık tamamen saldım. Zamanında neyden çekinmişim? Sizden korkan sizin gibi olsun! Beğendim koyuyorum; çıplak, giyinik, canım nasıl isterse" yazmıştı.
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