Seremonide asker selamı - Son Dakika
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Seremonide asker selamı

6 saat önce

Tokat'ta düzenlenen Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası seremonisine katılan tüm sporcular Mehmetçiği verdikleri asker selamı ile destekledi.

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Tokat'ta düzenlenen Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası seremonisine katılan tüm sporcular Mehmetçiği verdikleri asker selamı ile destekledi.


Tokat'ta 70 ilden gelen 900 sporcu ile gerçekleştirilen Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası düzenlenen seremoniyle başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan seremonide 'Başımız sağ olsun' pankartları açıldı. Seremoni sonrasında sporcular Suriye ve Libya'da görev yapan Mehmetçiği verdikleri asker selamı ile destekledi. Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar seremoni sonrası yaptığı konuşmada, Başkomutanımızın yanındayız mesajını verdi. Çağlar, " İdlib'de, Libya'da mazlumlar uğruna şehit olan kahraman askerlerimize Rabbimden rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Buradan diyoruz ki: Tokat'ın gençliği, spor gençliği devletinin, milletinin ve başkomutanının emrinde olduğunu söylüyoruz" diye konuştu.


Müsabakalar 8 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek. - TOKAT

Türkiye, Tokat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:39 Kaynak: İHA
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