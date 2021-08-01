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camiasının kavgalı ikilisi Seren Serengil
ve Gülben Ergen
arasındaki tatsızlık devam ediyor. Bir süredir sessiz olan ikiliden Seren Serengil tarafı sessizliğini bozdu. Serengil, Instagram
hesabından kendi selülit kreminin reklamını yaptığı paylaşımda Gülben Ergen'in fotoğrafını kullandı.
Serengil, Ergen'in turuncu mayolu fotoğrafını paylaşarak, "İleri derecede portakal görünümlü, yağ bağlamış bacaklarda çok etkili selülit kremimi mutlaka deneyin" ifadelerini kullandı. Serengil'in Gülben Ergen'in fotoğrafını rencide edici şekilde kullanması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.