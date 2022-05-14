SPOR Seren Ay Çetin, WBC gümüş kemerin sahibi oldu - Son Dakika
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SPOR Seren Ay Çetin, WBC gümüş kemerin sahibi oldu

14.05.2022 10:54

Seren Ay Çetin, WBC gümüş kemerin sahibi olduVIDEO YOKSeren Ay, rakibini 4 rauntta nakavt ettiSeren Ay Çetin: Dünyayı sallayacağım"Hayallerime çok yakınım""Serdar Avcı: Bu burada bitmeyecek, WBC dünya şampiyonluğu da gelecek"Mustafa AKIN - Ata SELÇUK/İSTANBUL,(DHA) - Seren Ay Çetin, WBC (Dünya...

Seren Ay Çetin, WBC gümüş kemerin sahibi oldu

VIDEO YOK

Seren Ay, rakibini 4 rauntta nakavt etti

Seren Ay Çetin: Dünyayı sallayacağım

"Hayallerime çok yakınım"

"Serdar Avcı: Bu burada bitmeyecek, WBC dünya şampiyonluğu da gelecek"

Mustafa AKIN - Ata SELÇUK/İSTANBUL,(DHA) - Seren Ay Çetin, WBC (Dünya Boks Konseyi) gümüş kemerin sahibi olarak Türkiye profesyonel kadın boks tarihinde ilke imza attı.

Türk kadın boksör Seren Ay Çetin, Mike Tyson ve Muhammed Ali gibi isimlerin şampiyonluk yaşadığı WBC'de 2 kez dünya şampiyonu olan 'Golden Baby' lakaplı Avusturyalı Eva Voraberger ile ringe çıktı. Caferağa Spor Salonu'ndaki organizasyonda rakibi Eva Voraberger'i 4'üncü raundun başında nakavt eden Seren Ay, WBC gümüş kemerin sahibi oldu.

Dünya şampiyonu ve WBC Asya gümüş kemer sahibi Serdar Avcı'nın antrenörlüğünü yaptığı Kadıköy Boks Kulübü sporcusu Seren Ay Çetin, kariyerinde 9 uluslararası müsabakada galip geldi.

SEREN AY ÇETİN: DÜNYAYI SALLAYACAĞIM

Mücadelesinin ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Seren Ay Çetin, "Tarih yazdım ve asıl benim için önemli olan, 2 kere dünya şampiyonluğu yaşamış birine diz çöktürdüm. Bu benim için inanılmaz bir duygu. Ben başarılı olduğumu ve potansiyelimi zaten biliyordum ama artık bunu gösteren bir objeye sahibim. Benim için en önemlisi altın kemer için oynayacağım ve artık ben dünya şampiyonu adayıyım. Bir sonraki maçımda ülkemize ilk altın kemeri getiren kişi olacağım. İddialarımın hiçbiri boş değil, çok çalıştım, çok emek verdim. Daha çok çalışarak dünyayı sallayacağım" dedi.

"HAYALLERİME ÇOK YAKINIM"

2 kere dünya şampiyonluğu yaşamış bir ismi mağlup ettiğini hatırlatan Seren Ay Çetin, "Sadece mağlup etmekle kalmadım, nakavt ettim. Benim için de en önemlisi bu. Hayallerime çok yakınım, bunu anladım bugün. Antrenörüm Serdar Avcı'ya ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bana inanın, çok daha iyi işler başaracağım" diye konuştu.

SERDAR AVCI: BU BURADA BİTMEYECEK, WBC DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU DA GELECEK

Seren Ay Çetin'in dünya şampiyonu ve WBC Asya gümüş kemer sahibi antrenörü Serdar Avcı, yaptığı açıklamada, "Türk tarihinde, profesyonel boksta bir ilki başardık. WBC gümüş kemeri ülkemize getirdik, çok mutluyuz. Ekibime çok teşekkür ediyorum. Hepsi birbirinden başarılı isimler. Her zaman yanımda oldular, gece gündüz çalıştılar. Bugün bizi yalnız bırakmayan DHA başta olmak üzere bütün basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu burada bitmeyecek, WBC dünya şampiyonluğu da gelecek" ifadelerini kullandı.

SPOR Seren Ay Çetin, WBC gümüş kemerin sahibi oldu
SPOR Seren Ay Çetin, WBC gümüş kemerin sahibi oldu
SPOR Seren Ay Çetin, WBC gümüş kemerin sahibi oldu
SPOR Seren Ay Çetin, WBC gümüş kemerin sahibi oldu
SPOR Seren Ay Çetin, WBC gümüş kemerin sahibi oldu
SPOR Seren Ay Çetin, WBC gümüş kemerin sahibi oldu
SPOR Seren Ay Çetin, WBC gümüş kemerin sahibi oldu
SPOR Seren Ay Çetin, WBC gümüş kemerin sahibi oldu
SPOR Seren Ay Çetin, WBC gümüş kemerin sahibi oldu
SPOR Seren Ay Çetin, WBC gümüş kemerin sahibi oldu
SPOR Seren Ay Çetin, WBC gümüş kemerin sahibi oldu
SPOR Seren Ay Çetin, WBC gümüş kemerin sahibi oldu
SPOR Seren Ay Çetin, WBC gümüş kemerin sahibi oldu
SPOR Seren Ay Çetin, WBC gümüş kemerin sahibi oldu

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Türkiye, Boks, Türk, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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