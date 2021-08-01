Seren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı: İleri derecede portakal görünümlü bacaklarda etkili

Magazin camiasının kavgalı ikilisi Seren Serengil ve Gülben Ergen arasındaki tatsızlık devam ediyor. Bir süredir sessiz olan ikiliden Seren Serengil tarafı sessizliğini bozdu. Serengil, Instagram hesabından kendi selülit kreminin reklamını yaptığı paylaşımda Gülben Ergen'in fotoğrafını kullandı.

"İLERİ DERECEDE PORTAKAL GÖRÜNÜMLÜ BACAKLARDA ETKİLİ"

Serengil, Ergen'in turuncu mayolu fotoğrafını paylaşarak, "İleri derecede portakal görünümlü, yağ bağlamış bacaklarda çok etkili selülit kremimi mutlaka deneyin" ifadelerini kullandı. Serengil'in Gülben Ergen'in fotoğrafını rencide edici şekilde kullanması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

İşte Serengil'in yaptığı paylaşım: