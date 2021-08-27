Söylemezsem Olmaz'da Seren Serengil'in hedefinde yine Gülben Ergen vardı. Seren Serengil, Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'in peşini bırakmasını söyledi.

Seren Serengil baş düşmanı Gülben Ergen'in özel hayatına dair uzunca açıklamalar yaparak Ergen'in tüm evliliklerinin eşlerini aldatması yüzünden bittiğini iddia etti.

Serengil hızını alamadı ve "Erhan Çelik gibi, seks kasedini çıkaran İlyas Atak'a da davayı açtın mı?" diye sordu.