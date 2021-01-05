Seren Serengil, ameliyat olduğunu annesinden gizlemiş! - Son Dakika

Seren Serengil, ameliyat olduğunu annesinden gizlemiş!

05.01.2021 08:03
Seren Serengil, ameliyat olduğunu annesinden gizlemiş!, System.String[]

Gönül Yazar yeni yılın ilk gününde Nevin Serengil'e sosyal medyada "Sevgili Nevin yılın ilk günü sağlık mutluluk dilerim. Seren'i çok severim bilirsin.

Gönül Yazar yeni yılın ilk gününde Nevin Serengil'e sosyal medyada "Sevgili Nevin yılın ilk günü sağlık mutluluk dilerim. Seren'i çok severim bilirsin. Bana iyi haberini verin ki rahat edeyim. Dün onu izledim telefon açıyor, mesaj atıyorum ulaşamıyorum" yazdı.

ÇOK ÜZÜLÜYORUM

Nevin Serengil dostunun bu mesajına verdiği cevap ise herkesi şaşırttı. Kızının ikinci ameliyatından haberi olmadığını söyleyen Serengil, "Canım Gönülüm; biliyorsun mide ameliyatı olmuştu, gitmiş bir daha ameliyat olmuş. Sürekli kilo veriyor bu da tehlikeli. Su içmesi, vitamin alması gerekiyor, hiç laf dinlemiyor. Ben çok üzülüyorum ama hiçbir şey yapamıyorum" dedi.

2 ay önce engelledim

Seren Serengil, annesi Nevin Teoman'ı neden Instagram'da engellediğini açıkladı: "Annemi iki ay önce Instagram'da engelledim. Çünkü hakkımdaki kötü yorumları görünce çok üzülüyor."

Seren Serengil, ameliyat olduğunu annesinden gizlemiş!

Seren Serengil, Gönül Yazar, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Seren Serengil, ameliyat olduğunu annesinden gizlemiş! - Son Dakika Magazin


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