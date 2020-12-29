Seren Serengil, 'ameliyatsız yaza çıkamam' demişti Uzmanlar ne diyor? - Son Dakika

Seren Serengil, 'ameliyatsız yaza çıkamam' demişti Uzmanlar ne diyor?

29.12.2020 07:43
Seren Serengil, 'ameliyatsız yaza çıkamam' demişti Uzmanlar ne diyor?, System.String[]

Seren Serengil önceki gün hastaneye kaldırıldı.

Seren Serengil önceki gün hastaneye kaldırıldı. Zayıflamak için ikinci kez ameliyat masasına yatan ve 46 kiloya kadar düşen Serengil, sosyal medyada yaptığı paylaşımda durumun ciddi olduğunu söyledi: "Büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin, sizler üzülmeyin diye ama iş ciddiye bindi. 46 kiloya düştüm ve kilo vermeye devam ediyorum. Geri dönüşüm ameliyatına vücudum hazır mı, vücudum kaldırır mı, bunun kararı için salı günü tekrar tetkikler yapılacak. Bazen aylarca yoğun bakımda kalınabiliyormuş. Tehlikeli ve zor bir süreç. Öte yandan olmazsam yaza çıkamazmışım."

İLK OPERASYONDAN SONRA KİLO ALDI

Seren Serengil 5 yıl önce tüp mide ameliyatı olmuş, zayıflamasına rağmen bir süre sonra hamile kalma isteğiyle tekrar kilo almıştı. Serengil, 8 ay önce fazla kilolarından kurtulmak için yine cerrahi operasyona başvurdu ve 'gastrik bypass ameliyatı' geçirdi. 46 kiloya kadar düşen ve sağlık sorunları yaşamaya başlayan Seren Serengil'e doktorları 'geri dönüşüm ameliyatı' olması gerektiğini söyledi. Bu operasyonda; bağırsağın 'gastrik bypass ameliyatı' ile devre dışı bırakılan bölümü yeniden aktif hale getiriliyor.

'DOĞASINDA VAR'

Seren Serengil, sunuculuğunu üstlendiği "Söylemezsem Olmaz" programında dün ameliyatını gerçekleştiren doktorlarla konuştu. Gastrik baypas ameliyatını yapan Opr. Dr. Ersin Aksu, Serengil'e yaşadığı sorunların normal olduğunu söyledi: "Ameliyat sonrası bazı hastalarda 'Dumping Sendromu' dediğimiz durum gelişebiliyor. Yiyeceklerin mideden bağırsağa hızlı geçişi sonucu hasta ağrı, kusma gibi birtakım şikayetler yaşayabiliyor. Siz de sabahları böyle bir şey yaşıyorsunuz. Bu, ameliyatın doğasında var. Ama geçici bir süre yaşanıyor. 8 ayı atlattık. Zaten kilo hedefimiz 45.5-46 bandındaydı. Size haftanın 2-3 günü hastanede serum ve vitamin takviyesi yapacağız. Geri dönüşüm ameliyatı zor ama ağır bir ameliyat değil. 2-3 ay daha sabrederseniz düzelecek. Tempolu çalışıyorsunuz, yaşadığınız sorunlarda bu da etkin tabii."

'UYGUN BULMAMIŞTIK'

Seren Serengil'in yıllar önce geçirdiği mide küçültme ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Hasan Altun da yayına bağlanarak şöyle konuştu: "İlk yapılan, tüm mide ameliyatıydı. Sonrasında güzel kilo verdiniz. Biz sizi revizyon ameliyatına uygun bulmamıştık. Bu tip ameliyatlardan sonra ikinci ameliyatlar deneniyor. Ama belli şartları var. Hastanın ilk ameliyattan sonra kurallara uyması, birtakım ilaçlar kullanması gerekiyor. Yoksa ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Her gün serum almak da problemi çözmez. İkinci ameliyatta 2 metre bağırsak devre dışı kalmış. Beslenme şeklinizin çok iyi düzenlenmesi ve düzenli vitamin almanız gerek."

Seren Serengil, 'ameliyatsız yaza çıkamam' demişti Uzmanlar ne diyor?

Seren Serengil, Salı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Seren Serengil, 'ameliyatsız yaza çıkamam' demişti Uzmanlar ne diyor? - Son Dakika Magazin


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