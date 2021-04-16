Hastalığı nedeniyle sunucularından olduğu 'Söylemezsem Olmaz' programına çok fazla katılamayan Seren Serengil, sağlık durumunun iyi olmadığını açıkladı.

"BEYNİME OKSİJEN GİTMİYOR"

8 günlüğüne tatile çıktığını ifade eden Seren Serengil, hastalığıyla ilgili "Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beyne oksijen gitmiyor" ifadelerini kullandı.

Bodrum'a giden Seren Serengil buradan da Fethiye'ye geçeceğini belirtti.

Seren Serengil'in günden güne erimesi ve son görüntüsü sevenlerini üzdü.

Dumping sendromu nedir?

Midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen "Dumping Sendromu", midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir.