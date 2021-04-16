Seren Serengil: Beynime oksijen gitmiyor

Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil, sosyal medyadan takipçilerine seslendi. Serengil, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

8 günlüğüne tatile çıktığını söyleyen Seren Serengil, hastalığıyla ilgili "Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beyne oksijen gitmiyor" ifadelerini kullandı.

Yapımcısından 8 günlüğüne izin aldığını söyleyen Seren Serengil, önce Bodrum'a ardından da Fethiye'ye geçeceğini belirtti.