Seren Serengil boşanma aşamasında olduğu eşi Yaşar İpek'i şikayet etmişti! Savcılık kararını verdi

Takipsizlik kararı veren savcılık, gerekçesinde Serengil'in hastaneden aldığı raporda "vücudunda darp izi bulunmadığı" ifadesinin yer aldığını belirtti. Kararda, ünlü oyuncunun şikayet dosyasında sunduğu olay anına ilişkin video kaydının da incelendiği belirtildi: "Video kaydı üzerine yapılan incelemede Yaşar İpek'in tartışma sırasında tehdit ve hakarete konu söylemlerde bulunduğu, fakat darp ettiğine ilişkin herhangi bir görüntüsünün bulunmadığı görülmektedir. Yaşar İpek de tartışma sırasında Serengil'e hakaret ve tehdide konu söylemlerde bulunduğunu, ancak darp etmediğini beyan etmiştir. Yaşar İpek'in Seren Serengil'i havlu ile vurmak ve iteklemek suretiyle darp ettiği soyut beyandan başka bir şey değildir. Kamu davası açılmasını gerektirecek yeterli delil elde edilemediğinden takipsizlik kararı verilmesi gerekmektedir." m Özge EĞRİKAR