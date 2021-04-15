Seren Serengil, Burak Sergen hakkındaki yorumuyla şoke etti!

Kanal D'de ekrana gelen 'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterine hayat veren Burak Sergen, geçtiğimiz pazartesi akşamı evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Solunum güçlüğü çeken ve akciğerlerinde enfeksiyon olan 60 yaşındaki oyuncu, yoğun bakıma alınmıştı. Bu haber sevenlerini üzerken Seren Serengil ise habere yaptığı yorumla herkesi şaşkına çevirdi.

"SAĞLIĞIN ŞAKASI OLMAZ"

Seren Serengil bu haberin altına "İnsanın böyle bir kızı olunca... Rol gereği bile olsa dayanamaz insan çok geçmiş olsun" diye yazdı. Serengil'in bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Takipçileri "Sağlığın şakası olmaz" görüşünde birleşti.

'Sadakatsiz' dizisinde 'Asya' karakterini oynayan Cansu Dere, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından dizideki düşmanı Melis Sezen ile bir fotoğrafını yayınlamıştı.

'METRES' YORUMU OLAY OLMUŞTU

İki başrol oyuncunun samimi pozunu gören Seren Serengil ise ilginç bir paylaşım yapmıştı. Fotoğrafı kendi Instagram hesabından yayınlayan Seren Serengil, "Sen de gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası" ifadelerini kullanmıştı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda olan 60 yaşındaki Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam ediyor.

Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen Kara Sevda, Çukur ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol aldı. En son Sadakatsiz dizisiyle ekrana geliyordu.