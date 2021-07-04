Seren Serengil, büyük pişmanlığını anlattı: Asla benim ameliyatımdan yaptırmayın

Türk sunucu ve oyuncu Seren Serengil, geçtiğimiz yıl girdiği operasyonların ardından hızla kilo kaybetmeye başlamış ve mide bypass ameliyatı geçiren kişilerde ortaya çıkan "dumping sendromuna" yakalanmıştı. Son olarak 46 kiloya düşen ve sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye devam eden Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kendisiyle aynı ameliyatı yaptırmak isteyen takipçilerine seslendi.

"YÜZ KİLO OLACAKSIN DESELER, YİNE ESKİYE DÖNERİM"

Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Nasılsınız: ) bizde 'iyi' diyelim, iyi olalım Emel hemşiremle...

Nefret ederdim kilodan, hala da ederim... Ama şu an bana deseler ki 'yüz kilo olacaksın, eskiye dön' koşa koşa dönerdim...

Güzellik kime şans mutluluk getirmiş. Güzel olduk da ne oldu? Kıymetimiz bilindi mi? Mutlu olduk mu? Bir çirkin şansı gerçeği varsa uyaydık keşke...

"OBEZ DEĞİLSENİZ AMELİYAT YAPTIRMAYIN"

Ne uğruna daha da güzel olalım isteği, kim için? değdi mi? Herkes benim gözüme güzel gözükmek için uğraşsın ben niye uğraşıyorum deyin...

Bana özenip bu ameliyatı çok oldu. Obez değilseniz, siz özenmeyin ve asla yaptırmayın... Hadi ben isim gereği 'kendime, dış görüntüme dikkat etmek zorundayım' dedim rakiplerimin vücutlarını mayolu yakalanmış hallerini gördükçe onlar gibi olacağım korkusu bana bunu yaptırttı ama obez dilseniz bu durumu diyet ve sporla kolayca atlatabilirsiniz.

"BEĞENMİYORSA KAPIYI GÖSTERİN"

Güzelin düşmanı en güzel dir... 'En güzel' olacağım derken evdeki güzellikten de olmayın. Sağlığınız gitmesin. Bırakın sizi beğenen böyle beğensin. Beğenmiyorsa da kapıyı gösterin...

Şartları zorlamayın. Hep hayırlısını isteyin kalbiniz güzel olunca Allah mutlaka karşınıza fiziğinize, güzelliğinize, ona buna bakanı değil o kalbe bakanı çıkarıyor... Hadi öperim"