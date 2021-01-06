Seren Serengil: Çok pişmanım, sakın yapmayın - Son Dakika

Seren Serengil: Çok pişmanım, sakın yapmayın

06.01.2021 13:31
Seren Serengil: Çok pişmanım, sakın yapmayın, System.String[]

Geçirdiği bağırsak ameliyatından sonra 6-7 ay içinde 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, yeni bir tedaviye başladı.

Geçirdiği bağırsak ameliyatından sonra 6-7 ay içinde 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, yeni bir tedaviye başladı. Serengil, ani kilo kaybı nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarına karşı haftanın 3 günü hastanede yatarak serum alacak. Seren Serengil yaşadıklarını ve tedavi sürecini anlattı. Seren Serengil, sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kilo vermemi durduramıyoruz. Çünkü süregelen bir ishal var yani devamlı, sabahtan akşama kadar tuvalete çıkıyorsunuz bu ameliyattan sonra. Ben bunun bu kadar çok olabileceğini düşünmezdim. Gece belki 5-6 kere uyanıyorum, gün boyunca en az 7-8 kere tuvalete taşınıyorum. Ben günde 8 öğün falan ve her öğünümde de baya ana yemek kadar yemek yiyorum. Fakat midede durmuyor ve emilim yapmıyor.

Direkt ince bağırsağa gittiği için besinler yediğiniz çıkıyor ve gidiyor. Maalesef ben bunu yaşıyorum. İlk önce mide ameliyatı oldum 5-6 yıl önce. Çok güzel geçti, sağlıklı bir şekilde kilomu verdim. Fakat ondan sonra çocuk yapma kararı aldık eşimle. Ben o zaman hormon tedavisi gördüm ve 10-15 kilo aldım. Alınca ve ondan sonra da çocuğu kaybedince bir bunalım yaşadım ve 15 kilonun üzerine bir 6 kilo daha aldım, 20 kiloyu almış oldum geriye. O sırada televizyona başlamak gerekiyordu, her gün ekrandayım. Panikledim daha fazla kilo alacağım, diye. Bu sefer bu gastrit bypass yani bağırsağı bağlatma ameliyatı oldum. Çok pişmanım. Asla ne bir doktoru suçluyorum, tamamen kendi öz irademle gittim, benim kararımdı. Ama 67-75 kiloda, bu kilolardaki kişilerin bu ameliyatları olmaması gerekiyor. Çünkü 150-160 kiloluk bir obez hastanın zaten ölüm riski çok, her türlü hastalığa açık, bu ameliyatı olmuş olmasındaki riskle, 67 kilo bir kişinin bu ameliyatı olmuş olmasının riski arasında çok büyük bir fark var. Ben şimdi kilomu durduramıyorum."

"46 KİLOLARA DÜŞTÜM, ÇOK ZAYIFLADIM"

Serengil, "Geri dönüşüm ameliyatı istedim, tekrardan midemi kullanayım, eski halime döneyim diye. Fakat şu anda çok kilo kaybettim. 46 kilolara düştüm, çok zayıfladım. 70 kilolardan düştüm, 7-8 ay oldu galiba. Önemli olan aslında 46 kilo olmakta değil, önemli olan vücut hiçbir besini, minerali, hiçbir vitamini tutmuyor. Bu seferde organ yetmezliğine sebep oluyor, kalp krizleri olabiliyor. Şimdi doktorlara gitmeye başladım çünkü solunumla da alakalı problem var. Bizim amacımız şu haftanın 3 günü hastaneye yatacağım yayından sonra, serum alacağım. Ben vitamin falan almıyorum, su da içmiyorum. Aslında benimde hatalarım yok değil. Biraz daha kendime dikkat edeceğim, haftanın 3 günü de serum alacağım. Haziran'a kadar toparlandım toparlandım. Toparlanamadığım zaman ameliyata sokacaklar beni mecburen. Çünkü daha fazla kilo kaybı sorun olacak" diye konuştu.

"KALBİMİZ GÜZEL OLDUKTAN SONRA BİZ HER HALİMİZLE GÜZELİZ"

Seren Serengil, hiç kimseden şikayetçi olmadığını da belirterek, şöyle devam etti:

"Ben yetişkin bir insanım. Benim bunu yaptırmamam gerekiyordu başta. Ben vitamin de almadım, belki vitaminlerimi de düzenli kullanmalıydım, su hiç içmem. Ağızıma su sürmüyorum, çok zararlı bir şey, 8 yaşımdan beri su içmiyorum. Amacım çıkıp birilerini suçlamak falan değil. Yaptırmasaydım, yani aklı başında insanım değil mi? Biz kadınlarda problem var, sevmiyoruz kilolu olmayı. Ama inanın ben şu anda zayıflığımın tadını hiç çıkaramıyorum. O kadar halsizim, hastayım. Bakalım seruma daha yeni başladık. Bu ilk haftam, haftanın 3 günü yatacağım hastaneye artık göreceğiz nasıl olacak. İnşallah iyi olsun. Annem üzülmesin, herkes üzülüyor, etrafımdaki herkes üzülüyor. Ben de kimseyi aynı konularla sıkmak istemiyorum, kimseyi üzmek istemiyorum. Ben de 2 kilo vereyim de mutlu olayım, güzel olayım diye, çocuğu kaybetmiştim, çok bunalımdaydım, bir de kilo falan alınca böyle bir şey yapmak istedim. Ama çok zararlı. Buradan hanımlara bir söyleyeceğim şey; her kadına Allah güzellikler vermiştir. Kaşını vermiştir, gözünü vermiştir, bir şeyini vermiştir. Biz çok fazla bunun organiğiyle oynadığımız zaman mutlaka bir problem yapıyoruz. Kalbimiz güzel olduktan sonra biz her halimizle güzeliz. Bu konuda hiç örnek olmak istemiyorum. Çok yanlış bir karar verdim" şeklinde konuştu.

Seren Serengil: Çok pişmanım, sakın yapmayın

Seren Serengil, Çocuk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Seren Serengil: Çok pişmanım, sakın yapmayın - Son Dakika Magazin


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