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Seren Serengil'den Gülben Ergen'e olay çıkartacak sözler: Selülitli bacaklarını salla da erisin evli adam avcısı - Son Dakika

Seren Serengil'den Gülben Ergen'e olay çıkartacak sözler: Selülitli bacaklarını salla da erisin evli adam avcısı

04.09.2021 09:04

Sunucu Seren Serengil, kavgalı olduğu Gülben Ergen'e çok ağır sözler söyledi. 17 Eylül'deki konseriyle ilgili "Dostlar sahneden, düşmanlarım evden izleyecek" diyen Ergen'e sert çıkan Serengil, "İnsanlar sahneye çıkmak için gerçekten teklif aldığını düşünecekler. Sen selülitli bacaklarını salla da erisin evli adam avcısı!" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Gülben Ergen'le uzun süredir kavgalı olduğu Seren Serengil arasındaki polemik sürüyor. 17 Eylül'deki konseri öncesinde "Dostlar sahneden, düşmanlarım evden izleyecekler" diyen Ergen, üstü kapalı olarak Seren Serengil'i hedefe koydu.Serengil'den Ergen'e yanıt gecikmedi.

"YA SENİ KİM NE YAPSIN"

Seren Serengil, "Ya seni kim ne yapsın? Yaz boyunca toplasan 3 yerde sahne aldın. Konser sanatçısı değilsin! Günay Sahnesi'nden bile kovuldun. Seda Sayan'a şükret. O araya girmiş işte! Milletin yüzlerce kez çıktığı yerde sen bir kişiyi devreye sokarak anca bir kere sahne alırsın" diyerek Ergen'e çattı.

ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ KONUŞMUŞTU

Sözlerini sürdüren Serengil, "İnsanlar sahneye çıkmak için gerçekten teklif aldığını düşünecekler. Sen selülitli bacaklarını salla da erisin evli adam avcısı!" diyerek şoke etti. Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde Söylemezsem Olmaz canlı yayınında baş düşmanı Gülben Ergen'in özel hayatına dair uzunca açıklamalar yaparak Ergen'in tüm evliliklerinin eşlerini aldatması yüzünden bittiğini iddia etmişti.

Seren Serengil'den Gülben Ergen'e şok sözler!
Seren Serengil'den Gülben Ergen'e şok sözler!
Seren Serengil'den Gülben Ergen'e olay çıkartacak sözler: Selülitli bacaklarını salla da erisin evli adam avcısı

Seren Serengil, Gülben Ergen, Eylül, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Seren Serengil'den Gülben Ergen'e olay çıkartacak sözler: Selülitli bacaklarını salla da erisin evli adam avcısı - Son Dakika Magazin


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