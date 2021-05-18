Seren Serengil'den mayolu cesur poz!

Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan ve gün geçtikçe zayıflayan Seren Serengil, bir süredir sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile Maldivler'de hem tatil yapıyor hem de çalışıyor.
1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından her anını takipçileriyle paylaşan 50 yaşındaki Seren Serengil, yeni çektirdiği fotoğrafları da sevenlerinin beğenisine sundu. Mayo ve ayakkabı üretimi yapmaya başlayan Serengil, kendi ürünlerinin mankenliğini yaptı. Siyah yırtmaç detaylı mayosuyla kamera karşısına geçen ünlü sunucu, sere serpe poz verdi.
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