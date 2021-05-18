Seren Serengil'den mayolu cesur poz! - Son Dakika

Seren Serengil'den mayolu cesur poz!

18.05.2021 14:04
Seren Serengil'den mayolu cesur poz!, System.String[]

Magazin programında sunuculuk yapmasının yanı sıra şimdilerde kendi markasını da çıkaran Seren Serengil, ürünlerinin tanıtımını yapmak için Maldivler'de kameraların karşısına geçti. Dekolteli siyah bir mayo giyen Serengil'in, sere serpe verdiği poz Instagram takipçileri tarafından beğeniyle karşılandı.

Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan ve gün geçtikçe zayıflayan Seren Serengil, bir süredir sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile Maldivler'de hem tatil yapıyor hem de çalışıyor.

CESUR MAYOSUYLA POZLAR VERDİ

1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından her anını takipçileriyle paylaşan 50 yaşındaki Seren Serengil, yeni çektirdiği fotoğrafları da sevenlerinin beğenisine sundu. Mayo ve ayakkabı üretimi yapmaya başlayan Serengil, kendi ürünlerinin mankenliğini yaptı. Siyah yırtmaç detaylı mayosuyla kamera karşısına geçen ünlü sunucu, sere serpe poz verdi.

İşte Seren Serengil'in çok konuşulacak pozları...

Seren Serengil, cesur mayosuyla sere serpe poz verdi
Seren Serengil, cesur mayosuyla sere serpe poz verdi
Seren Serengil, cesur mayosuyla sere serpe poz verdi
Seren Serengil, cesur mayosuyla sere serpe poz verdi
Seren Serengil'den mayolu cesur poz!

Seren Serengil, Instagram, Maldiv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seren Serengil'den mayolu cesur poz! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (6)
  • ..: hem hastayım diyorsun hem böyle poz veriyorsun gündemde kalmak için herşeyi yapıyorsunuz bi gidin artık insanların gerçek gündemleri var ona yer verin artık Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • MRT: Daha 3 gün öncesine kadar yaza çıkamayabilirim Drum söyledi ölebilirim bana dua edin diye TVde zırlıyordun dualar iyi geldi galiba çabuk düzelmişsin ... çok geçmiş olsun Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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