Seren Serengil'e 2 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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Seren Serengil'e 2 yıla kadar hapis talebi

09.03.2022 12:11
Seren Serengil'e 2 yıla kadar hapis talebi

Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Seren Serengil'in 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis cezasını istedi.

Sunucu Seren Serengil'in yapımcı Can Tanrıyar'a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

Seren Serengil'in 2 yıla kadar hapsi talep edildi

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Seren Serengil'in müştekiye hitaben kullandığı 'şizofren, manyak, tımarhanelik' şeklindeki sözlerinin ifade özgürlüğü sınırını aşan sözler olduğunu ve bu haliyle 'hakaret' suçunu oluşturduğunu belirtti. Ancak açıklanan mütalaada, 'şizofren' sözünün kişinin şeref, onur ve haysiyetini rencide edebilecek nitelikte olmadığı, bu nedenle zincirleme suç unsurunun oluşmadığı ve kaydedildi.

Mütalaada sanık Seren Serengil'in 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, sanık ve avukatına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Can Tanrıyar 'müşteki', Seren Serengil 'şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede, Serengil'in sosyal medya hesabından 'bu manyak için gerekeni yapalım. Tımarhanelik ama önce bir parmaklık görsün, belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor. Kim diye sorarsanız Petek Dinçöz'ün Cumhurbaşkanına seslendiği Can Tanrıyar'dır' şeklinde paylaşımda bulunduğu anlatılmıştı. Sözlerin müşteki Tanrıyar'ın onur, şeref saygınlığını rencide edici boyutta olduğunun belirtildiği iddianamede, şüpheli Serengil'in 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

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SEREN SERENGİL'İN CAN TANRIYAR'A HAKARET DAVASINDA 2 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ SEREN SERENGİL'İN CAN TANRIYAR'A HAKARET DAVASINDA 2 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ Son dakika! Yaşar İpek ile Seren Serengil'in 'tehdit' davasının görülmesine devam edildi Son dakika! Yaşar İpek ile Seren Serengil'in 'tehdit' davasının görülmesine devam edildi

Seren Serengil, Can Tanrıyar, Hakaret, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seren Serengil'e 2 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika


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