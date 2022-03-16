SEREN SERENGİL'E CAN TANRIYAR'A HAKARETTEN 4 BİN 350 TL ADLİ PARA CEZASI - Son Dakika
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SEREN SERENGİL'E CAN TANRIYAR'A HAKARETTEN 4 BİN 350 TL ADLİ PARA CEZASI

16.03.2022 16:24
SEREN SERENGİL'E CAN TANRIYAR'A HAKARETTEN 4 BİN 350 TL ADLİ PARA CEZASI

SOSYAL medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Can Tanrıyar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Seren Serengil, 4 bin 350 TL adli para cezasına çarptırıldı.

SOSYAL medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Can Tanrıyar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Seren Serengil, 4 bin 350 TL adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Seren Serengil ve şikayetçi Can Tanrıyar gelmedi. Duruşma savcısı, Seren Serengil'in sözlerinin ifade özgürlüğü sınırını aştığını belirterek cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Şikayetçi Can Tanrıyar avukatı Hande Var, "Suçun yasal unsurları oluşmuştur. Sanık halen sistematik olarak eylemini devam ettirmektedir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"HAKARET KASTI YOKTUR"

Seren Serengil'in avukatı Özgür Noyan, mütalaaya katılmadığını belirterek "Kamuya mal olmuş kişilerin diğer insanlara nazaran ağır eleştirilere daha fazla katlanma yükümlülüğü vardır. Müvekkilim de ifade ve basın özgürlüğü hakları kapsamında ağır eleştirilerde bulunmuştur. Hakaret kastı yoktur. Beraatini talep ediyoruz" dedi.  Mahkeme, sanık Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a karşı sövme suçundan 4 bin 350 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Can Tanrıyar "müşteki", Seren Serengil ise "şüpheli" olarak yer alıyordu. İddianamede, Serengil'in sosyal medya hesabı Instagram üzerinden "Bu manyak içim gerekeni yapalım. Tımarhanelik ama önce bir parmaklık görsün, belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor. Kim diye sorarsanız Petek Dinçöz'ün Cumhurbaşkanına seslendiği Can Tanrıyar'dır" şeklinde hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu anlatılıyordu. Bu sözlerin şikayetçi Tanrıyar'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğunun belirtildiği iddianamede, Serengil'in "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.


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Lerzan Mutlu'ya hakaret davasında yargılanan Seren Serengil'in beraati istendi! Lerzan Mutlu'ya hakaret davasında yargılanan Seren Serengil'in beraati istendi!

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEREN SERENGİL'E CAN TANRIYAR'A HAKARETTEN 4 BİN 350 TL ADLİ PARA CEZASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SEREN SERENGİL'E CAN TANRIYAR'A HAKARETTEN 4 BİN 350 TL ADLİ PARA CEZASI - Son Dakika
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