Seren Serengil, Hadise'yi kızdıracak: Makyajlı da makyajsız da çirkin - Son Dakika

Seren Serengil, Hadise'yi kızdıracak: Makyajlı da makyajsız da çirkin

22.01.2021 12:26
Seren Serengil, Hadise'yi kızdıracak: Makyajlı da makyajsız da çirkin, System.String[]

Bir markanın reklam yüzü olan Hadise, çekimleri makyajsız olarak gerçekleştirdiği haberleri ile gündeme geldi.

Bir markanın reklam yüzü olan Hadise, çekimleri makyajsız olarak gerçekleştirdiği haberleri ile gündeme geldi. Lansmanda gazetecilerin karşısına çıkan 35 yaşındaki popçu, "Kadınları yüreklendirmek istedik. İlk kez bir reklam filminde makyajsız kamera karşısına geçildi, o da bendim. Bundan gurur duyuyorum" dedi.

"Herkes kendi gibi olmalı ve kendini sevmeli"

Kadınların olmazsa olmazı makyaj konusuna çok takılmadığını anlatan Hadise, "Reklamda makyajsız bir Hadise görüyorsunuz. Hepimiz kadınlar olarak makyaj yapmayı seviyoruz. Ama sosyal medyada makyajsız olarak fotoğraf paylaştığım da oldu. Kendimi makyajsız da çok beğeniyorum. Makyajsız kamera karşısına geçmek gibi bir şey daha önce yapıldı mı bilmiyorum ama ben yaptım. Ben kendimi olduğum gibi seviyorum. Herkes, başkası gibi olmak istiyor ama herkes kendi gibi olmalı ve kendini sevmeli. Ben kendimi her halimle seviyorum. Bazen aldığım, bazen verdiğim kilolarımla, bazen makyajlı bazen de makyajsız halimle" şeklinde konuştu.

Seren Serengil: Makyajlı da makyajsız da çirkin

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında sunuculuk ve yorumculuk yapan Seren Serengil, Hadise'nin makyajsız olduğu iddia edilen fotoğrafı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Serengil "Makyajlı da makyajsız da çirkin. Güzel değil yani, bu fotoğraf güzel değil. Allah aşkına güzel mi bu? Tabii ki makyajsız değil, ona rağmen güzel değil" ifadelerini kullandı.

Seren Serengil, Hadise'yi kızdıracak: Makyajlı da makyajsız da çirkin

Seren Serengil, Makyaj, Hadise, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Seren Serengil, Hadise'yi kızdıracak: Makyajlı da makyajsız da çirkin - Son Dakika Magazin


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