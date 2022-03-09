SEREN SERENGİL HAKKINDA ZORLA GETİRİLME KARARI ÇIKARILDI - Son Dakika
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SEREN SERENGİL HAKKINDA ZORLA GETİRİLME KARARI ÇIKARILDI

09.03.2022 12:27
SEREN SERENGİL HAKKINDA ZORLA GETİRİLME KARARI ÇIKARILDI

ŞARKICI Yaşar İpek'in eski eşi Seren Serengil'i hakaret ve tehdit etmesine yönelik 4 yıla kadar hapis ile yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

ŞARKICI Yaşar İpek'in eski eşi Seren Serengil'i hakaret ve tehdit etmesine yönelik 4 yıla kadar hapis ile yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada savunma yapan Yaşar İpek, "41 yaşındayım. Kimseye bugüne kadar tokat atmışlığım yok. Onunla evlenmekle hata yaptım. Baktım ki canavar, boşandım" dedi. Mahkeme Seren Serengil hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi.

Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Yaşar İpek katılırken, Seren Serengil katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.  Seren Serengil ile olay tarihinde boşanma aşamasında olduklarını söyleyen Yaşar İpek savunmasında, "Takıntılı ve hasta bir insan benden vazgeçemiyordu. Bu durumu anlayınca evi terk ettim. 41 yaşındayım. Kimseye bugüne kadar tokat atmışlığım yok. Onunla evlenmekle hata yaptım. Baktım ki canavar, boşandım. Seyhan Soylu annemle babama sosyal medya hesabından küfretti. Kendilerini yerlerden yerlere attılar. Ben olay günü bu durumu konuşmak için erkek kardeşim ve damadımızla Seyhan Soylu'nun evinin önüne gittim. Seren o evde yoktu. Zaten onunla konuşmak isteseydim onun evine giderdim. Elimde silah yoktu. Gitmeden önce Bakırköy İlçe Müdürü Cihat müdürü aradım. Seyhan Soylu'ya 'gel bakalım konuşalım ölmüş babamla derdin ne' dedim. Anneme de önceden hakaret etmişti. Seyhan Soylu pencereden imdat diye bağırdı. Polisler geldi. Zaten onları ben aramıştım. Hakaret ve tehdit içeren sözler söylemedim. Zaten konu Seren değildi. Karakola gittik. Müdür buna kızdı 'niye sataşıyorsun' dedi. Suçlamayı kabul etmiyorum. Yemin ederim başkası katil olarak gelirdi karşınıza bunlar öyle insanlar" ifadelerini kullandı

Sanık avukatı Pınar Kaya ise "Seren Serengil'in olayla hiçbir ilgisi yoktur. Olaya tanık olmamasına rağmen Seyhan Soylu tarafından kendisine verilen ifadeleri alarak savcılığa şikayette bulunmuştur. Müvekkilimin beraatını istiyorum" dedi. Mahkeme, müşteki Seren Serengil hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Yaşar İpek'in Seren Serengil ile evli olduğu anlatıldı. 5 Mayıs 2020 günü Yaşar İpek'in Yeşilköy Mahallesinde bulunan ikamete gelerek müşteki Seren Serengil'e hitaben "Sizin ikinizi de delik deşik edeceğim" şeklinde hakaret ettiği iddianamede yer aldı. Şüpheli Yaşar İpek hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplamda 9 aydan 4 yıla kadar hapsi istendi.

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SEREN SERENGİL'İN CAN TANRIYAR'A HAKARET DAVASINDA 2 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ SEREN SERENGİL'İN CAN TANRIYAR'A HAKARET DAVASINDA 2 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ Son dakika! Yaşar İpek ile Seren Serengil'in 'tehdit' davasının görülmesine devam edildi Son dakika! Yaşar İpek ile Seren Serengil'in 'tehdit' davasının görülmesine devam edildi

Seren Serengil, Seyhan Soylu, Yaşar İpek, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEREN SERENGİL HAKKINDA ZORLA GETİRİLME KARARI ÇIKARILDI - Son Dakika


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