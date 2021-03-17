Seren Serengil'in 'bekaret' itirafı yeniden gündem oldu!
17.03.2021 10:56
'Söylemezsem Olmaz' sunucusu Seren Serengil, Neslihan Atagül'ün rahatsızlığını bahane ederek diziden ayrıldığını öne sürmüştü. Bu iddiaya çok sinirlenen Atagül'ün hayranları, Seren Serengil'i geçmişte yaptığı 'bekaret' açıklamasını sosyal medyada gündeme getirdi. İşte Seren Serengil'in yıllar önce yaptığı ilginç 'bekarat' çıkışı...
Seren Serengil, geçirgen bağırsak sendromu ile mücadele eden Neslihan Atagül'ün tazminat vermemek için hastalığını kullandığını öne sürmüştü.
Bu iddia Neslihan Atagül'ün hayranlarını fena kızdırdı.
'BEKARETİMİ ANNEME İNAT OLSUN DİYE VERDİM'
Neslihan Atagül'ün fanları, sosyal medyada Seren Serengil'in yıllar önce yaptığı, "Bekaretimi anneme inat olsun diye verdim" açıklamasını gündeme getirdi.
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