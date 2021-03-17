Seren Serengil'in 'bekaret' itirafı yeniden gündem oldu!

Seren Serengil, geçirgen bağırsak sendromu ile mücadele eden Neslihan Atagül'ün tazminat vermemek için hastalığını kullandığını öne sürmüştü.

Bu iddia Neslihan Atagül'ün hayranlarını fena kızdırdı.

'BEKARETİMİ ANNEME İNAT OLSUN DİYE VERDİM'

Neslihan Atagül'ün fanları, sosyal medyada Seren Serengil'in yıllar önce yaptığı, "Bekaretimi anneme inat olsun diye verdim" açıklamasını gündeme getirdi.



