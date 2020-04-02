Seren Serengil'in 'Bizi korona edeceksin' diyerek yardımcısını darp ettiği iddiası - Son Dakika
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Seren Serengil'in 'Bizi korona edeceksin' diyerek yardımcısını darp ettiği iddiası

6 saat önce

Seren Serengil hakkında yabancı uyruklu yardımcısını "Siz yabancılar yüzünden korona oluyoruz.

Seren Serengil'in 'Bizi korona edeceksin' diyerek yardımcısını darp ettiği iddiası, System.String[]

Seren Serengil hakkında yabancı uyruklu yardımcısını "Siz yabancılar yüzünden korona oluyoruz. Hasta mısın? Bize bulaştırdın, kaçıyorsun" diyerek darp ettiği ve ormana götürerek bıraktığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Müşteki kadının darp edildiğine ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı.


Seren Serengil ve erkek arkadaşı Mustafa Tohma hakkında yabancı uyruklu yardımcılarını darp ettikleri ve ormana götürerek bıraktıkları iddiasıyla Beykoz Cumhuriyet Başavcılığına şikayetçi olundu. Yabancı uyruklu Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik tarafından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Türkiye'de oturma izni bulunan Özbekistan uyruklu Gulnoza Mamatova'nın Seren Serengil'in evinde ve yanında yaklaşık 2 aydır çalıştığı belirtildi.


Müştekinin şüpheli Seren Serengil'in yanında 2 hafta çalıştığı ve çalışma izni alamaması üzerine işi bıraktığının kaydedildiği dilekçede, Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma'nın müştekiyi arayarak, 'Seni çok beğeniyoruz, gel istediğin şartlarda tekrar çalışmaya başla' demesi üzerine müştekinin yeniden Seren Serengil'in yanında çalışmaya başladığı kaydedildi.


'Hepimizi korona edeceksiniz' diyerek darp etmiş


Dilekçede, 23 Mart 2020 tarihinde şüphelilerin evde olduğu saatte Gulnoza Mamatova'nın çok yorgun olduğunu, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu ve haftalık izni için dışarı çıkacağını söylemesi üzerine, Seren Serengil'in 'Siz yabancılar yüzünden korona oluyoruz. Hasta mısın? Bize bulaştırdın, kaçıyorsun' dediğini anlatıldı. Müştekinin ise hasta olmadığını söyleyerek, 'İşten ayrılıyorum' dediği belirtildi. Bunun üzerine Seren Serengil'in 'Siz hepimizi korona edeceksiniz' diyerek yardımcısına saldırdığı, saçından tutarak yere yatırdığı ve tekmelemeye başladığı kaydedildi.


Bu sırada müşteki kadının çığlıklarını duyan Mustafa Tohma'nın odaya geldiği, müştekinin uğradığı darp nedeniyle yüzünden yaralandığı ve bir avuç dolusu saçının yolunduğu, darp edilen Mamatova'nın bahçeye koşarak polisi aradığı, bu sırada peşinden gelen Tohma'nın telefonu zorla elinden aldığı ve zorla eve sokarak derhal eşyalarını toplamasını istediği belirtildi.


"'Seni hasta, bizi korona etmeden seni dağa bırakayım' demiş"


Gulnoza Mamatova eşyalarını toplarken yanına gelen Seren Serengil'in Mamatova'ya yeniden defalarca vurduğu, eşyalarını parçaladığı, 'seni hasta, bizi korona etmeden seni dağa bırakayım, bu ülkede beni herkes tanıyor. Benim söz geçiremeyeceğim polis, hakim, savcı yok. Birazdan yapacaklarımı görürsün' diyerek eşyaların toplanmasına da izin vermeden Mustafa Tohma ile birlikte müştekiyi aracına bindirerek yola çıktığı kaydedildi. Dilekçede, "Bu duruma ilaçlamaya gelen kişiler de şahit olmuşlardır. Şüpheliler, müvekkili Beykoz ormanına götürmüşler, arabadan çıkarmışlar, şüpheli Mustafa Tohma'nın zorla aldığı telefonu da arabadan fırlatmışlardır. Müvekkil arabadan atıldığı yerden 1 saat yürüyerek yerleşim yerine yakın duraklara gelmiş ve oradan otobüsle yaşadığı olayın şoku ile hiçbir şey yapamadan evine gelmiştir" ifadelerine yer verildi.


'Şüphelilerin avukatından müştekiye tehdit' iddiası


Evine gelen Gulnoza Mamatova'nın bayıldığı, kendine geldiğinde şüpheliye, 'kendisinden şikayetçi olacağına dair mesaj yazdığı, bu mesajdan sonra şüphelilerin avukatı olduğunu söyleyen Esennur Ezgi isimli kişiden mesajlar almaya başladığı, mesajlarında 'çalıştığı kişileri şikayet etmesi halinde asıl suçlu kendisinin olacağı, örgüt suçu işlediğini, kendisini deport ettireceğini, ellerinde kendisiyle alakalı kamera kayıtlarının olduğunu 250 bin liralık dava açacağını söyleyerek tehdit ettiği ve müşteki üzerinde şikayetçi olmaması için baskı kurduğu anlatıldı.


Dilekçede, müştekinin olaydan sonra darp raporu aldığı belirtilirken, bu raporla birlikte karakola giderek şikayetçi olduğunu söylediğinde, 3 polis memurunun 'Seren için şikayete gelecek kişi geldi' diyerek güldüğü, 5 bin lira yatırmadan şikayetçi olamayacağını, bu haliyle şikayet ederse deport etmeleri gerektiğini hangisini tercih ettiğini alaycı bir ifade ile sordukları anlatıldı. Müştekinin ise deport edilmek istemediğini, o kadar parayı da bulamayacağını söyleyerek, şikayetiyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığından karakoldan ayrıldığı aktarıldı.


"Müvekkilim tehdit altındadır"


Dilekçede, "Sayılan sebeplerin her biri ayrı bir suç eylemi oluşturmaktadır. Müvekkil bu kişilerin halen kendisinin nerede olduğunu araştırdıkları duyumunu almıştır. Müvekkil halen şikayetçi olduğu kişilerin tehdidi altındadır. Bu sebeple müvekkil lehine koruma kararı oluşturulmak amacıyla aile mahkemesine müracaat edilmiştir" denildi. Dilekçede, Seren Serengil ve erkek arkadaşı Mustafa Tohma'nın "hakaret, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, mala zarar verme, yağma" suçlarından, avukatları Esennur Ezgi'nin ise, 'tehdit ve görevi kötüye kullanma' suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılması talep edildi. Öte yandan, müşteki Gulnoza Mamatova'nın darp edildiğine ve saçlarının koparıldığına ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı. - İSTANBUL

Seren Serengil, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:11 Kaynak: İHA

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