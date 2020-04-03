Seren Serengil'in hizmetlisinden görüntülü açıklama - Son Dakika
Son Dakika Magazin Seren Serengil'in hizmetlisinden görüntülü açıklama - Son Dakika Magazin

Seren Serengil'in hizmetlisinden görüntülü açıklama

6 saat önce

"ADALET ER YA DA GEÇ YERİNİ BULACAKTIR"Mamatova, "Yaşadığım olayla ilgili avukatım Ali Çizik Bey adliye kurumlarında gerekli işlemleri başlatmışlardır.

Seren Serengil'in hizmetlisinden görüntülü açıklama, System.String[]

"ADALET ER YA DA GEÇ YERİNİ BULACAKTIR"


Mamatova, "Yaşadığım olayla ilgili avukatım Ali Çizik Bey adliye kurumlarında gerekli işlemleri başlatmışlardır. Olayın basına yansımasından sonra Seren Hanım televizyonda bir açıklama yapmıştır. Bu bir kadın tarafından yaptıklarını kapatmak adına hala hakaret ve iftiralara devam edip olayla alakası olmayan, benim hayatımda tanımadığım kişileri bağlıyorlar. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır. Tüm yapılanlar cezasız kalmayacaktır. Avukatım Ali Çezik Bey süreci yakında takip ediyor" dedi. Gülnaz Mamatova'nın avukatı Ali Çezik de basın mensuplarına yönelik bir video hazırladı.


AVUKATI DA GÖRÜNTÜLÜ AÇIKLAMA YAPTI


Seren Serengil ve erkek arkadaşının yanlarında çalışan müvekkili Mamatova'ya yönelik suç eyleminde bulunduklarını söyleyen Avukat Çezik, "Bu süreci hukuka intikal ettirmemiz ile birlikte haber kamuoyuna yayılmıştır" dedi. Avukat Çezik, "Seren Serengil, bu eylem içerisinde bulunan şahıslar ve kamuoyu bilsin ki, mağdur ve müşteki olan Gülnaz, 'Türkiye'de bir kaç tanıdığı ve yakını haricinde kimsesi olmayan, derin bağlantıları olan bir kişi değil. Sadece geçimini sağlamaya çalışan bir kadındır. Bu kişiler yaptıklarını yapmış oldukları eylemlerden üzüntülerini belirtip gerek müvekkil gerekse kamuoyundan özür dileseler de daha samimi, daha inandırıcı olacaktı" dedi.


NE OLMUŞTU?


Dün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik, müvekkilinin Seren Serengil'in yanında iki aydır çalıştığını belirtmişti. Suç duyurusu dilekçesinde, Serengil'in 28 Mart 2020 tarihinde koronavirüs olduğu gerekçesi ile müvekkiline saldırdığını, saçından tutarak yere yatırdığını öne süren Avukat Çezik, müvekkilinin bahçeye kaçarak polisi aradığını, Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma'nın da peşinden giderek telefonu elinden alıp onu tekrar içeriye soktuğunu ve Serengil'in müvekkilini tekrar darp ettiğini savunmuştu. Serengil'in müvekkiline hakaret ettiğini, eşyalarını parçaladığını savunan Avukat Çezik, müvekkilinin Serengil ve Tohma tarafından arabaya bindirilerek Beykoz Ormanı'na bırakıldığını, müvekkilinin oradan bir saat yürüdükten sonra otobüse binebildiğini iddia etmişti. Müvekkilinin şikayetçi olacağına dair mesaj atması üzerine şüphelilerin avukatı tarafından da tehdit edildiğini savunan Avukat Çezik, Serengil, Tohma ve avukatları hakkında, "Tehdit", "Kasten yaralama", "Hürriyeti tahdit", "Mala zarar verme" ve "Yağma" suçlarından soruşturma başlatılmasını istemişti.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:53 

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