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Seren Serengil'in korunma talebi reddedildi - Son Dakika

Seren Serengil'in korunma talebi reddedildi

17.08.2021 08:23
Seren Serengil'in korunma talebi reddedildi, System.String[]

Çam, geçen yıl sosyal medyada ünlü bir isme sahnede giymesi için birkaç kostüm verdiğini ama geri alamadığını söylemişti.

Çam, geçen yıl sosyal medyada ünlü bir isme sahnede giymesi için birkaç kostüm verdiğini ama geri alamadığını söylemişti. Bunun üzerine Serengil o kişinin kendisi olduğunu açıklamış ve Çam'ı reklam yapmakla suçlamıştı. Çam da Serengil'in kendisine hakaret ettiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Taraflar 1 yıl sonra yeniden karşı karşıya geldi. Bu defa Seren Serengil şikayetçi oldu.

'RUH HASTASI DEDİ'

Seren Serengil, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Tolga Çam'ın kendisine hakaret ettiğini öne sürdü ve korunma talebinde bulundu. Dilekçedeki iddialara göre; Çam, magazin sayfalarındaki bazı haberlerin altına Serengil için "ruh hastası", "ahlaksız" şeklinde yorumlar yazdı. Mahkeme, taraflar arasında aile bağının bulunmaması ve tek taraflı ısrarlı takibin olmaması gerekçesiyle korunma talebini reddetti.

AMELİYAT OLDU

Zayıflamak için aylar öncesinde operasyon geçiren ve daha sonra sürekli kilo kaybı nedeniyle ölüm tehlikesi yaşayan Seren Serengil, ameliyat masasına yattı. Safra kesesi alınan Serengil'in son durumunu sevgilisi açıkladı.

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası damping sendromuna yakalanan Seren Serengil zor günler yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda safra kesesinde ameliyat olması gereken ünlü isim sağlık durumu el vermeyince operasyonu ertelemişti.

Seren Serengil ameliyat oldu. Mustafa Rahman Tohma, sevgilisinin son durumunu açıkladı:

"Merak eden soran herkese şunu söyleyeyim. Seren çok ağır bir dönem geçirdi belki sizlere yansıtmayı sevmediğinden hep neşeli haline rastladınız. Sayfasında çünkü o hiçbir zaman yaşadığı durumdan faydalanmayı isteyen biri olmadı. Son bir aydır gece gündüz neredeyse teknede de hep yattı film seyretti. Ağrıları çok fazlaydı. Böbrek ve safra kesesi çalışmayacak duruma gelmişti. Bir de geri dönüşüm ameliyatını olması gerekiyordu. Bir ay önce Haberal hocamızın denetiminde hastanesinde yapılan tetkikler sonucu bağırsağının olması gerekenden daha kısa olduğu için damping sendromunun olduğu ve geçmesinin ve kilo almasının vücut direnci ve bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesinin ameliyat öncesi gerektiğini söylemişti. Safra kesesi alınacak bağırsak ameliyatı beraber bir ara olacaktı bu ayında sonunda... Fakat Seren'in karaciğer değerlerinin birdenbire çok yüksek çıkması ve siroza çevirebilme ihtimali onun vücut denge ve değerlerinin yerine gelmesini beklenmeden derhal ameliyat olma zaruretini doğurdu. İki ameliyatı aynı anda vücudu kaldıramayacağından ilk safra kesesi alındı. İkinci ameliyatı da vücut biraz daha toparlanınca kan değerlerini yerine gelince olacak. Şu an iyi... Siz sevenlerinin duasıyla daha da iyi olacak. Teşekkür ederiz"

SAKIN BANA ÖZENMEYİN!

Geçirdiği mide küçültme ve gastrik bypass ameliyatından sonra 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil'in son hali sevenlerini korkuttu. Yaşadığı pişmanlığı sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşan Seren Serengil "sakın bana özenmeyin." Sözleriyle uyarıda bulundu. Peki, Seren Serengil'in hastalığı ne?

Son günler sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Seren Serengil bir süredir dumping sendromuyla mücadele ediyor. Peki, dumping sendromu nedir, belirtileri neler?

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Dumping sendromu, mide baypas ameliyatı geçirmiş hastalarda ortaya çıkabilen bir metabolik komplikasyondur. Bu ameliyat sonucunda mide çok küçülmüş ve bağırsağın ortasına doğrudan bağlanmış olduğu için yüksek ve basit şeker içeren besinlerin tüketilmesi durumunda (meyve suları, kola gibi) rahatsız edici belirtiler ortaya çıkabilir. Özellikle vitamin ve mineral eksiklikleri, hipoglisemi ve 'dumping sendromu' sanıldığından daha yaygındır. Yemeklerden yarım saat sonra karında şişlik, çarpıntı, halsizlik ve bulantı biçiminde veya yemeklerden iki üç saat sonra terleme, titreme ve hipoglisemi gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu sendromu önlemek için yüksek lif ve proteinli ve kompleks karbonhidratlı besinler tercih edilmelidir.

DUMPİNG SENDROMU NEDENLERİ

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türker Karabuğa, dumping sendromunun nedenlerini şu şekilde özetliyor; "Mide cerrahisinin şekli dumping sendromunun şiddetini belirler. Cerrahi nedenler arasında gastrojejunostomi, gastrik bypass ameliyatları, mide ülseri ameliyatları sayılabilir. Cerrahi olmayan sebepler arasında da diyabet hastalığı, bazı viral hastalıklar ve idiopatik nedenler bulunur."

Seren Serengil'in korunma talebi reddedildi

İstanbul Aile Mahkemesi, Seren Serengil, Hakaret, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Seren Serengil'in korunma talebi reddedildi - Son Dakika Magazin


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