Seren Serengil'in Özbekistan uyruklu yardımcısına koruma tedbiri - Son Dakika
Son Dakika Magazin Seren Serengil'in Özbekistan uyruklu yardımcısına koruma tedbiri - Son Dakika Magazin

Seren Serengil'in Özbekistan uyruklu yardımcısına koruma tedbiri

6 saat önce

Şarkıcı Seren Serengil ve arkadaşı Mustafa Tohma'nın, "koronavirüs korkuları nedeniyle Özbekistan uyruklu yardımcıları Gulnoza Mamatova'yı darbettikleri ve ormana bıraktıkları, sosyal medya hesaplarından da başka birinin başına gelmiş gibi yansıtacak paylaşımlarda bulundukları" iddiaları...

Seren Serengil'in Özbekistan uyruklu yardımcısına koruma tedbiri, System.String[]

Şarkıcı Seren Serengil ve arkadaşı Mustafa Tohma'nın, "koronavirüs korkuları nedeniyle Özbekistan uyruklu yardımcıları Gulnoza Mamatova'yı darbettikleri ve ormana bıraktıkları, sosyal medya hesaplarından da başka birinin başına gelmiş gibi yansıtacak paylaşımlarda bulundukları" iddiaları konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Serengil ve Tomha ile avukat Esennur Ezgi aleyhine suç duyurusunda bulunan Mamatova'nın avukatı Ali Çezik, aynı gün müvekkiline yönelik koruma tedbiri alınması için Beykoz 1. Aile Mahkemesine de başvurdu.Beykoz 1. Aile Mahkemesi, bu talebi kabul etti.

"Şiddet ve hakaret içeren davranışta bulunamayacaklar"

Mahkemenin kararında, avukat Çezik'in müvekkiline yönelik 28 Mart'ta yaşanan olayları anlattığı ve suç duyurusu yaptığına ilişkin dilekçesi özetlendi.

Kararda, mağdur Mamatova hakkında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da belirtilen koruyucu tedbirlerin alınmasına karar verilmesinin talep edildiği hatırlatıldı.

Yasanın amacının şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi olduğu vurgulanan kararda, dosya kapsamı ve yasaya göre, koruma taleplerinin delil araştırması ve duruşma yapılmaksızın derhal verilmesi gerektiği aktarıldı.

Bireylerin anayasal haklarının da göz önüne alındığı ve Mamatova'nn tedbir talebinin kabul edildiği belirtilen kararda, 6284 sayılı Kanun'un 5. maddesinde yazılı gerekçelerle davalılar Serengil ve Tohma'nın, korunan kişiye yönelik, şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verildiği kaydedildi.

Tedbire uyulmaması halinde "zorlama hapis" uyarısı

Bu tedbirin 3 ay süreyle geçerli olduğu bildirilen kararda, tedbire aykırı davranılması halinde şiddet uygulayan davalılar hakkında, aynı yasa gereğince, "fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğinde ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin uygulanacağına" yönelik ihtar (uyarı) yapılması da hükme bağlandı.

Kararın bir örneğinin bilgi ve gereği için Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini kararlaştıran mahkeme, bu kararın kolluk kuvveti marifetiyle taraflara tebliğ edilmesine de hükmetti.

Bu kararla ilgili konuşan Mamatova'nın avukatı Ali Çezik, olayı hukuka intikal ettirdikten sonra sadece hukuki olayın takibini yapma amaçları olduğunu ancak karşı tarafın kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapmaya devam ettiğini öne sürdü.

Seren Serengil'in şimdiye kadar ekranları ve sosyal medya platformlarını tek taraflı beyanlarıyla kullandığını belirten Çezik, "Beykoz 1. Aile Mahkemesi de bizi haklı görerek, talebimle olayın mağduru olan müvekkil hakkında daha fazla yalan ve yanıltıcı beyanlarda bulunulmaması için koruma kararı verdi. Artık ekranlarda değil, hukuk önünde hesaplaşma vaktidir." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik tarafından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Seren Serengil'in evinde ve yanında yaklaşık 2 aydır çalışan Mamatova'nın Serengil ve arkadaşı Mustafa Tohma tarafından koronavirüs şüphesi nedeniyle darbedilip ormana bırakıldığı iddia edilmişti.

Suç duyurusu dilekçesinde, bu kişilerin avukatı Esennur Ezgi'nin, Mamatova'yı telefonla arayarak, "şikayette bulunmaması için tehdit ettiği" ve Paşabahçe Polis Merkezi'ndeki bazı polis memurlarının Mamatova'nın şikayetiyle ilgili işlem yapmadıkları öne sürülmüştü.

Bir açıklama yapan Serengil iddiaları yalanlayarak, "Kadın izin istedi ve dışarı çıkacağını söyledi. 'Hep birlikte bu evde kalıyoruz. Dışarıda salgın var, çıkarsan bizi de tehlikeye atarsın.' dedim. Tehditle para istedi." ifadelerini kullanmıştı.

Seren Serengil, Özbekistan, Beykoz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:40 

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