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Seren Serengil'in yargılandığı hakaret davasının görülmesine başlandı - Son Dakika

Seren Serengil'in yargılandığı hakaret davasının görülmesine başlandı

23.12.2021 10:01

Seren Serengil'in yargılandığı hakaret davasının görülmesine başlandı Lerzan Mutlu: "Beni küçük düşürme amacındaydı" Şarkıcı Lerzan Mutlu'ya hakaret ettiği öne sürülen sunucu Seren Serengil'in 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Seren Serengil'in yargılandığı hakaret davasının görülmesine başlandı

Lerzan Mutlu: "Beni küçük düşürme amacındaydı"

İSTANBUL - Şarkıcı Lerzan Mutlu'ya hakaret ettiği öne sürülen sunucu Seren Serengil'in 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Serengil'den şikayetçi olduğunu söyleyen Mutlu, "Sanık beni zaten uzun süreden beri çeşitli platformlar aracılığıyla küçük düşürme ve rencide etme amacındaydı" dedi.

Modacı Gülşah Saracoğlu'nun telefonuna, şarkıcı Lerzan Mutlu'ya yönelik hakaret içerikli ses kaydı gönderdiği iddia edilen sunucu Seren Serengil'in 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Lerzan Mutlu ve avukatı Burak Temizer hazır bulundu. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Serengil ise duruşmaya katılmadı.

"Seren Serengil zaten bu ses kaydını birçok kişi duysun diye kasıtlı olarak attı"

Duruşmada sanık Seren Serengil'i sanat camiasından dolayı tanıdığını ve kendisiyle herhangi bir samimiyeti olmadığını söyleyen müşteki Lerzan Mutlu, "Sanık beni zaten uzun süreden beri çeşitli platformlar aracılığıyla küçük düşürme ve rencide etme amacındaydı. Olay günü bir ödül gecesine davetliydik. Davete gitmek üzere arkadaşım Gülşah Saraçoğlu'nun Nişantaşı'ndaki atölyesinde bir araya geldik. Hep birlikte arkadaşlarımızla kahve içtiğimiz sırada sanık Seren Serengil Whatsapp üzerinden Gülşah Saraçoğlu'na ses kaydı gönderdi. Sanığın benim hakkımda ettiği küfür ve hakaretleri içeren ses kaydı, ortamdaki kişilerce aynı anda ve doğrudan duyuldu, hepimiz şok olduk. Sanık Seren Serengil zaten bu ses kaydını birçok kişi duysun diye kasıtlı olarak Gülşah Saraçoğlu'na attı çünkü olay günü Gülşah'ın atölyesinde olduğumuza dair hikaye paylaşmıştık, sanık da bunun akabinde bu ses kaydını gönderdi. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

"Amacının Lerzan Mutlu'ya bu ses kaydının iletilmesi olduğunu düşünüyorum"

Duruşmada tanıklık eden Gülşah Saraçoğlu olay günü kendi iş yerinde elbise provası yaptıklarını söyleyerek, "Elbise provası yaptığımız sırada sanık Seren Serengil'den bana sesli bir mesaj geldi. Ses kaydını açtığımda konuyu Lerzan'a getirip hakaret içeren sözler söylemeye başladı. Olay öncesinde müştekinin benim atölyeme geleceğini bildiği için bilerek ve kasıtlı olarak bana ses kaydı gönderdi. Sanığın amacının müşteki Lerzan Mutlu'ya bu ses kaydının duyurulması olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Müşteki Lerzan Mutlu'nun avukatı Burak Temizer ise, sanığın ses kaydı attığı kişi Gülşah Saraçoğlu'nun müvekkilinin en yakın arkadaşı olduğunu ve müvekkiline haber vereceğini bilerek ses kaydı attığını belirterek, sanık Seren Serengil'in cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık Seren Serengil'in sonraki celse hazır edilmesi için süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Seren Serengil'in müşteki Lerzan Mutlu hakkında sosyal medyada bulunan bir görselin altında müştekiyi kastederek hakaret içerikli paylaşım yaptığı aktarıldı. İddianamede, şüphelinin Gülşah Saraçoğlu'na müştekiye hitaben küfür ve hakaret içerikli ses kaydı gönderdiği anlatıldı.

Şüpheli Seren Serengil'in alınan savunmasında söz konusu sözleri söylemediğinin kaydedildiği iddianamede, tanıkların hakaret içerikli sözleri duydukları aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Seren Serengil'in müşteki Lerzan Mutlu'ya söylediği sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu belirtilerek şüphelinin 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar kadar cezalandırılması talep edildi.

Seren Serengil'in yargılandığı hakaret davasının görülmesine başlandı
Seren Serengil'in yargılandığı hakaret davasının görülmesine başlandı
Seren Serengil'in yargılandığı hakaret davasının görülmesine başlandı
Seren Serengil'in yargılandığı hakaret davasının görülmesine başlandı
Seren Serengil'in yargılandığı hakaret davasının görülmesine başlandı

Gülşah Saraçoğlu, Seren Serengil, Lerzan Mutlu, Hakaret, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seren Serengil'in yargılandığı hakaret davasının görülmesine başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seren Serengil'in yargılandığı hakaret davasının görülmesine başlandı - Son Dakika
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