Seren Serengil iş hayatına atılıyor
23.01.2021 09:46
Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülenen Seren Serengil, iş hayatına atılmaya hazırlanıyor
Seren Serengil, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Son zamanlarda sağlık sorunları ile zor günler geçiren Seren Serengil, şu sıralar gördüğü tedavinin sonuç vermeye başladığını ve yaklaşık 3 kilo kadar aldığını söyledi. Bu zor süreçte işlerini elinden geldiğince aksatmamaya, üretmeye ve çalışmaya devam ettiğini de sözlerine ekleyen Serengil, "Önümüzdeki 2-3 ay içinde yeni bir ürünümüz çıkıyor. Türkiye'de hatta belkide dünyada tek olacak. Havyarlı şampuan ürünümüz yakın zamanda çıkıyor. Bu ürün saç dökülmesini önlediği gibi aynı zamanda da saçları güçlendirip, yeni saçların çıkmasına yardımcı oluyor." açıklamasında bulundu.
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