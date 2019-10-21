Son Dakika Haberleri: Seren Serengil, Medeniyetler Korosu ile sahne aldı
Son Dakika Kültür Sanat Seren Serengil, Medeniyetler Korosu ile sahne aldı

Seren Serengil, Medeniyetler Korosu ile sahne aldı

2 saat önce

HATAY Kültür Merkezi'nde sahne alan Medeniyetler Korosu, ünlü sanatçı Seren Serengil'i konuk etti.

Seren Serengil, Medeniyetler Korosu ile sahne aldı, System.String[]

HATAY Kültür Merkezi'nde sahne alan Medeniyetler Korosu, ünlü sanatçı Seren Serengil'i konuk etti.

Hatay Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve DOĞAKA'nın katkılarıyla her cumartesi Hatay Kültür Merkezi'nde sahne alan Medeniyetler Korosu'nun bu haftaki konuğu Seren Serengil oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan ile çok sayıda davetlinin katıldığı programda Medeniyetler Korosu, parçalarıyla dinleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Koro Şefi Yılmaz Özfırat'ın öncülüğünde 'Ötme Bülbül' şarkısı ile giriş yapan Medeniyetler Korosu, farklı dillerde birçok şarkı seslendirdi.Etkinliğin konuğu Seren Serengil, Karadeniz yöresinden 'Kim o sakallı adam' şarkısını seslendirdi. Şarkının öyküsünü dinleyenlerle paylaşan Serengil'in performansı dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Programın sonunda Medeniyetler Korosu ve Serengil, seyircilerin de eşlik etmesiyle 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısını söyledi. Konser bitiminde Hatay'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Seren Serengil, "Herkes çok sıcakkanlı, çok temiz bir şehir" ifadelerini kullandı.


Seren Serengil, Hatay, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:40 Kaynak: DHA
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