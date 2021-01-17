Seren Serengil Palandöken'de, kayak yaptı - Son Dakika

Seren Serengil Palandöken'de, kayak yaptı

Seren Serengil Palandöken\'de, kayak yaptı
Son Güncelleme: 17.01.2021 12:52

YAKALANDIĞI dumpign sendromu nedeniyle sürekli zayıflayan Seren Serengil, hafta sonu tatili için sevgilisi Mustafa Tohma ve arkadaşları ile birlikte Palandöken Kayak Merkezi'ne geldi.

YAKALANDIĞI dumpign sendromu nedeniyle sürekli zayıflayan Seren Serengil, hafta sonu tatili için sevgilisi Mustafa Tohma ve arkadaşları ile birlikte Palandöken Kayak Merkezi'ne geldi. Serengil ilk kez geldiği Palandöken'e hayran kaldığını söyledi.

Bir televizyon kanalında Bircan Bali ile magazin programı sunuculuğunu yapan Seren Serengil, hafta sonu tatilini Palandöken kayak merkezinde geçirdi. Sevgilisi Mustafa Tohma ve bir grup arkadaşı ile geldiği Palandöken'de giyindiği kırmızı kayak kıyafeti ile kayak yapan Serengil zayıflığı ile de dikkat çekti. İlk kez geldiği Palandöken'e hayran aldığın söyleyen Serengil, "Harika bir yer. Altı yaşımdan beri kayıyorum. Çocukluğumda Uludağ'da kaymıştım. Türkiye'de genelde Kartalkaya'da kayıyorum. İsviçre'de, Avusturalya'da, nerdeyse dünyanın bütün kayak merkezlerine gittim. Palandöken'e ilk gelişim ama gerçekten harikaymış. Çok güzel resmen bayıldım. Arkadaş grubuyla geldim. Televizyon programın olduğu için pazar akşamı döneceğim" diye konuştu Yaklaşık 4 yıl önce geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrasında 25 kilo zayıflayarak 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil sağlık durumunun iyi olduğunu ve kayağın tadını çıkardığını söyledi. Serengil, kayak yaparken otel fotoğrafçısına da bol bol fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA

Seren Serengil, Kayak Merkezi, Bircan Bali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seren Serengil Palandöken'de, kayak yaptı - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi bedavaya yolluyor! Yeni adresi Fatih Karagümrük
14:22 Hadise'nin paylaşımıyla yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları
14:21 Yeni anayasa için çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt var
14:17 Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile yapılan protokolü sorguladı
13:58 Hindistan'da 30 öğrencinin bulunduğu tekne battı! 10 çocuk kayıp
13:58 Galatasaray'da yeni transferler kadroda olacak mı? Okan Buruk tek tek isim verdi
13:55 Ayhan Bora Kaplan'a sorguda, oğluna yaptığı sünnet düğünü ve kirveleri soruldu
13:47 Trafikte ilginç anlar! Seyir halindeki arabanın kapılarını açıp twerk yaptılar
13:26 Çanlar Kuntz için çalıyor! A Milli Takım'da Fatih Terim sesleri
13:23 Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'nin 'yerel seçim' kararına ilk yorum: İttifakımız bitti zaten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2023 14:55:09. #1.13#
SON DAKİKA: Seren Serengil Palandöken'de, kayak yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement