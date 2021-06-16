Snob Magazin'in özel haberine göre; Seren Serengil, Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil, kavgasına dahil oldu. Sayan, Erbil'i tecavüzle suçlamış, komedyen ise, "İftira" diyerek yalanlamıştı. Erbil'e Instagram'dan destek mesajı atan Serengil, "Mehmet Ali, seni üzeni üzerim. Hele pavyondan çıkıp, yemediği halt kalmamış, zamanında zengin iş adamlarına kadın ayarlayan peşkeş çekenleri hiç affetmem. Sana attıkları iftirayı onlar ispat edemezler ama bende bu arsızların tapeleri var. Sana bir laf daha ederlerse onları yayınlarım" diye yazdı. Serengil, bu yazıyı paylaştıktan dört dakika sonra silmesi ise dikkat çekti. 2018 yılında Serengil, kendisine '3 gün zorlama hapis' kararı çıktığı dönemde annesini yayına bağlayan Seda Sayan'la küsmüş, o zaman sert tepki göstermişti.