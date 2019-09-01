Seren Serengil: Senin minicik kalbin dayanamadı!

Serengil kötü haberi sosyal medya hesabından bu sözlerle duyurdu: Güzel bebeğim dayanamadın bu kadar küfüre hakarete zulme iftiraya "istenmediğim yerde kalmam" dedin gururlu kızım...Kızım diyorum çünkü hep öyle hissettim ??İlk günden beri beraber mücadele ettik ama bu kadar kötülüğe senin minicik kalbin dayanamadı sana sahip olabilmek için ne mücadeleler verdim ben ama seni daha fazla koruyamadım.