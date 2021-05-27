Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek - Son Dakika

Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek

27.05.2021 16:01

Hadise, 2018 yılında Bodrum'da işlettiği mekana 1 milyon 900 bin TL icra geldiğine yönelik ileri sürülen iddia hakkında yorumlarda bulunan Seren Serengil ve o dönem programdaki partneri Cengiz Semercioğlu'na dava açmıştı. Görülen davada tarafların avukatları davanın reddini talep ederken mahkeme Semercioğlu ve Serengil'in Hadise'ye 8 bin TL manevi tazminat ödemesi kararına vardı.

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Davalı Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'in avukatları, yapılan haberin hukuka aykırı olmadığını ve Hadise'nin haber sonrasında manevi zarara uğradığına dair kanıtın bulunmadığını ifade ederek, mahkemeden davanın reddini talep etti. Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, davalılar Serengil ve Semercioğlu'nun Hadise'ye toplam 8 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

ÜNLÜ İSİMLER ARASINDA NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz'ün, 2018 yılında Bodrum'da işletmiş olduğu mekana 1 milyon 900 bin liralık borcu sebebiyle icra geldiği iddia edilmişti. Seren Serengil ile Cengiz Semercioğlu sunduğu magazin programında konuyu değerlendirmiş ve yorumlarda bulunmuştu. Hadise, programda aleyhine yapılan yorumlar ile ilgili savcılığa başvurmuştu. Hadise mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde Serengil ve Semercioğlu'ndan 100'er bin liralık manevi tazminat talep etmişti.

Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek

Cengiz Semercioğlu, Seren Serengil, Bodrum, Hadise, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Saç saça baş başa kavga ettiler! Yaşananlar anbean görüntülendi Saç saça baş başa kavga ettiler! Yaşananlar anbean görüntülendi Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı Araştırma Uzmanı Sesli, Araştırma Uzmanı Sesli, "Bitcoin güvenilir mi?" sorusuna verdiği yanıtla kafalardaki tüm soru işaretlerini giderdi Aboubakar, Beşiktaş'ın son teklifini de reddetti! İstediği ücret yönetimi şaşırttı Aboubakar, Beşiktaş'ın son teklifini de reddetti! İstediği ücret yönetimi şaşırttı Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, "Bir anlık hevesle yaptım" dedi 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı

Son Dakika Haberleri
16:54 Yerli aşı çalışmalarının gerçekleştiği merkezden 4 bilgisayar çalındı
16:49 İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü
16:48 Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı
16:23 Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti
16:21 Araştırma Uzmanı Sesli, "Bitcoin güvenilir mi?" sorusuna verdiği yanıtla kafalardaki tüm soru işaretlerini giderdi
16:21 Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili öne sürdüğü iddiaların ardından KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu
16:17 Aboubakar, Beşiktaş'ın son teklifini de reddetti! İstediği ücret yönetimi şaşırttı
16:12 Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu
16:01 Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek
15:46 Ünal Aysal'ın otelinde yapılan 'birlik beraberlik' yemeğinde kavga çıkınca, Galatasaray Başkan adayı mekanı terk etti
Yerli aşı çalışmalarının gerçekleştiği merkezden 4 bilgisayar çalındı Yerli aşı çalışmalarının gerçekleştiği merkezden 4 bilgisayar çalındı         
16:55
İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü         
16:49
Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti         
16:24
Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili öne sürdüğü iddiaların ardından KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili öne sürdüğü iddiaların ardından KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu         
16:21
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Mehmet Ali Erbil'den vefalı hareket! Zor günlerinde yanından ayrılmayan arkadaşına 12 bin dolarlık saat aldı Mehmet Ali Erbil'den vefalı hareket! Zor günlerinde yanından ayrılmayan arkadaşına 12 bin dolarlık saat aldı         
15:52
"DHKP-C tehdidi" bahanesiyle Sedat Peker'e verilen koruma kararında FETÖ izine rastlandı         
15:24
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?         
14:43
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor         
11:58
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den "Soyadını açıkla" çağrısı         
19:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 17:04:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement