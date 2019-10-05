Seren Serengil: Yaşar 3 gün ayık kalıp düşünebilmiştir!
1 saat önce
Yaşar İpek'in 3 günlük hapis cezasından sonra açıklama yapan Serengil: 'Davamın peşini bırakmayacağım,Yaşar içerideyken kafası ayık kalıp düşünebilmiştir' dedi.
Yaşar İpek'in 3 günlük hapis cezasından sonra açıklama yapan Serengil: 'Davamın peşini bırakmayacağım,Yaşar içerideyken kafası ayık kalıp düşünebilmiştir' dedi.
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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:02
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