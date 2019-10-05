Son Dakika Haberleri: Seren Serengil: Yaşar 3 gün ayık kalıp düşünebilmiştir!
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Seren Serengil: Yaşar 3 gün ayık kalıp düşünebilmiştir!

1 saat önce

Yaşar İpek'in 3 günlük hapis cezasından sonra açıklama yapan Serengil: 'Davamın peşini bırakmayacağım,Yaşar içerideyken kafası ayık kalıp düşünebilmiştir' dedi.

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Yaşar İpek'in 3 günlük hapis cezasından sonra açıklama yapan Serengil: 'Davamın peşini bırakmayacağım,Yaşar içerideyken kafası ayık kalıp düşünebilmiştir' dedi.

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Seren Serengil: Yaşar 3 gün ayık kalıp düşünebilmiştir!

Yaşar İpek, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:02 
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