Seren Uzun'dan yeni single
27 dakika önce
"Pulim"şarkısıyla dikkat çeken, sosyal paylaşım sitesi Youtube 'da yaklaşık 3 ayda 25 milyon izlenme sayısına ulaşan Seren Uzun, ikinci single çalışması Yalnız'ı müzikseverlerin beğenisine sundu…
"Pulim"şarkısıyla dikkat çeken, sosyal paylaşım sitesi Youtube 'da yaklaşık 3 ayda 25 milyon izlenme sayısına ulaşan Seren Uzun, ikinci single çalışması Yalnız'ı müzikseverlerin& ; beğenisine sundu…'Yalnız' Emre Şakar imzası& ; taşıyor. Düzenleme& ; ise Opirus Müziğe ait. Seren Uzun'un "Yalnız" isimli& ; yeni& ; single'ı Back Drop Müzik etketiyle& ; 20 Mart 'ta dijital platformlarda& ; yayımlandı. Video klip Tahsin Güney yönetmenliğinde& ; profesyonel bir ekiple çekildi. Çok yakında& ; hem yayımlanacak. Hem de müzik kanallarında yerini almaya hazır.& ;
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:01
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