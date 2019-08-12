Son Dakika Haberleri: Serena finali sakatlığı yüzünden tamamlayamadı
Son Dakika Spor Haber

Serena finali sakatlığı yüzünden tamamlayamadı

34 dakika önce

Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu, Rogers Kupası tek kadınlar finalinde karşılaştığı ABD'li Serena Williams'ın maçtan çekilmesiyle şampiyon oldu.

Serena finali sakatlığı yüzünden tamamlayamadı, System.String[]
Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu, Rogers Kupası tek kadınlar finalinde karşılaştığı ABD'li Serena Williams'ın maçtan çekilmesiyle şampiyon oldu.
Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, 2001, 2011 ve 2013 şampiyonu Serena Williams ile ilk finaline çıkan Bianca Andreescu karşılaştı.
Dünya sıralamasının 10. basamağındaki Serena Williams, klasmanın 27. sırasındaki Andreescu'ya karşı 3-1 geriye düştükten sonra sırtındaki ağrı nedeniyle maçı bırakmak zorunda kaldı.
Finali hükmen kaybetmesi nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayan 37 yaşındaki Williams'ı, 19 yaşındaki rakibi Andreescu sarılarak teselli etmeye çalıştı.
Andreescu, bu yıl kazandığı Indian Wells'ten sonra Rogers Kupası'nı da alarak kariyerinin 2. tekler şampiyonluğunu elde etti.
23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" unvanının sahibi eski dünya 1 numarası Williams, anne olduktan sonra oynadığı 4. finali de kaybetti.
Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Fiorentina'ya farklı yenildi!
Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'li Lille evinde Nantes'ı 2-1 mağlup etti Onyekuru'nun yeni takımı Monaco! İşte bonservis bedeli Salah'tan örnek davranış! Yere düşen minik hayranının yanına gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 04:51:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serena finali sakatlığı yüzünden tamamlayamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]