Son Dakika Haberleri: Serena 'Riske' etti ama kazandı
Son Dakika Güncel Haber

Serena 'Riske' etti ama kazandı

20 dakika önce

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ABD'li Serena Williams, vatandaşı Alison Riske'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Serena 'Riske' etti ama kazandı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri, Serena Williams, Williams, Alison, Güncel
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ABD'li Serena Williams, vatandaşı Alison Riske'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının sekizinci gününde, ABD'li tenisçilerden 11 numaralı seribaşı Serena Williams ile

klasmanda 55. sırada yer alan Alison Riske, tek kadınlar çeyrek finalinde karşılaştı.

120 dakika süren mücadeleyi 6-4, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanan 37 yaşındaki Williams, daha önce 7 kez şampiyonluk yaşadığı turnuvada adını yarı finale yazdırdı.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, Johanna Konta-Barbora Strycova maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kinsey Wolanski, Kupa Amerika Finali öncesi yakalanıp gözaltına alınmış ABD polisi dondurma yalayan kız nedeniyle markette nöbet tutuyor Trump İngiltere Büyükelçisi'ne fena patladı: Tam bir aptal ABD'de kaybolan genç kızın cesedi, bir çöp poşetinde parçalanmış şekilde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 18:28:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serena 'Riske' etti ama kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]