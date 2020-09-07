Serena Williams, ABD Açık'ta çeyrek finalde

Rakibini 2 saat 28 dakika süren karşılaşmada 6-3, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Serena Williams, çeyrek finale yükseldi.

Kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen 38 yaşındaki Serena Williams, Sakkari ile korta çıktı.

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının 8. gününde 4. tur karşılaşmalarına devam edildi.

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams , 15 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari'yi mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

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